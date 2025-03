Czy media mogą wątpić? Prokuratura ostrzega przed łączeniem przesłuchania śp. Barbary Skrzypek z jej śmiercią

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, prokurator Ewa Wrzosek i mecenas Jacek Dubois ostrzegli przed konsekwencjami wykazywania związku między przesłuchaniem a śmiercią wieloletniej dyrektor biura PiS Barbary Skrzypek, współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego.

Media głównego nurtu zastosowały się do sugestii prokuratury i prawników uczestniczących w przesłuchaniu Barbary Skrzypek, które miało związek z zakończoną sprawą tzw. dwóch wież.

Czy można pytać o przyczynę śmierci?

Barbara Skrzypek zmarła trzy dni po przesłuchaniu jej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Czynności prowadziła znana z antyprawicowych wypowiedzi prokurator Ewa Wrzosek, która nie pozwoliła na uczestnictwo w przesłuchaniu adwokata śp. Barbary Skrzypek. W przesłuchaniu brali natomiast udział reprezentujący często polityków koalicji rządzącej mecenas Jacek Dubois i jeden z prawników z kancelarii posła PO Romana Giertycha, który nawet nie ukrywa, że dąży do radykalnych rozliczeń obecnej opozycji z prawicy.

Ostrzeżenia, groźby czy apele?

Ostrzeżenie przed łączeniem przesłuchania i śmierci Barbary Skrzypek opublikowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. „(…) podnoszenie bezpośredniego związku pomiędzy tymi zdarzeniami skutkować będzie wystąpieniem przez Prokuraturę Okręgową na drogę cywilnoprawną celem ochrony dobrego imienia instytucji” – napisano w komunikacie opublikowanym na X.

Na X ukazał się wpis mecenasa Dubois dotyczący przesłuchania. „Podawanie, że przesłuchanie przez panią prokurator Wrzosek ma coś wspólnego ze śmiercią pani Skrzypek jest niegodziwością. Uczestniczyłem w przesłuchaniu. Zachowanie pani prokurator było wzorowe. Nie pozwólmy na oszukańczą narrację” – napisał Dubois.

W środę jednak Dubois umieścił na X post następującej treści. „Trwają przesłuchania w sprawie „dwóch wież”. Dziś kultowa „pani Basia”. Pytanie do Roberta Górskiego czy po „Ucho prezesa” nie czas na ciąg dalszy „Ucho prokuratora?” – napisał mecens Dubois.

Prezes PiS: padła ofiarą łotrów

Jarosław Kaczyński powiedział w niedzielę, że Barbara Skrzypek „padła ofiarą łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci” – podkreślił. Lider PiS dodał, że odpowiedzialność za tragiczne następstwo przesłuchania śp. Barbara Skrzypek poniesie prokurator Ewa Wrzosek.

„Głęboko wierzę w to, że ta pani będzie się – nie przed opinią publiczną, tylko przed odpowiednim, ale uczciwym sądem, uczciwym sądem, a nie złożonym z aktywistów politycznych i to jeszcze takich ogarniętych ciężką nienawiścią – z tego tłumaczyć. Jaki będzie wyrok sądu, to już nie jest moja sprawa, bo ja sędzią nie jestem” – oświadczył Kaczyński.

Wrzosek atakuje media

Prokurator Wrzosek oprócz kondolencji dla Rodziny śp. Barbary Skrzypek umieściła w Internecie post adresowany też do mediów. „Jestem głęboko poruszona informacją o śmierci Pani Barbary Skrzypek i składam Jej rodzinie szczere kondolencje. Nieuszanowanie Jej śmierci przez media jest niegodne i nieludzkie” – napisała prok. Wrzosek, która 12 marca przesłuchiwała Skrzypek bez uczestnictwa jej adwokata.

Bliska współpracowniczka Jarosław Kaczyńskiego przedtem sygnalizowała, że źle się czuje – oświadczył jej pełnomocnik prawny. W mediach prorządowych często brakuje tej informacji.

Media o przesłuchaniu i śmierci

Media konserwatywne są krytykowane przez polityków koalicji tylko za pytania o śmierć śp. Barbary Skrzypek. W Internecie od soboty trwa dyskusja na ten temat [pisownia postów na X oryginalna]. „Też wierzycie ludziom Tuska, że pani Wrzosek wobec pani Skrzypek była wręcz przesadnie liberalna w swojej pełnej kurtuazji?” – pytał na X konserwatywny publicysta Wiktor Świetlik.

Dziennikarka Gazety Wyborczej Dominika Wielowiejska umieściła na ten temat swój wpis także na platformie X. „To, co teraz się dzieje na kontach niektórych polityków PiS, to regularna nagonka i publiczny lincz prokurator Ewy Wrzosek. I podprogowa zachęta do fizycznego ataku na nią. Możemy mieć krytyczne (lub nie) zdanie na temat pani prokurator, ale trzeba nazywać rzeczy po imieniu” – napisała Wielowiejska.

Dziennikarce GW odpowiedział prawicowy publicysta Rafał Ziemkiewicz. „Natomiast to co robili politycy PO i ich GW-niarze z agor i springerów po śmierci Barbary Blidy, Pawła Adamowicza, Piotra Szczęsnego czy syna patoposłanki Filiks było tak godnym i uczciwym uszanowaniem śmierci i tragedii, że nazwanie tego po imieniu byłoby bardzo niecenzuralne” – podkreślił na X Ziemkiewicz a zdanie komentatora poparł internauta Artur Posen: „Idealne omówienie dwulicowości przekazu mediów PO” – podsumował.

Przesłuchanie rodziny

W sprawie śmierci Barbary Skrzypek ważną informację podał portal Niezależna.pl. „Prokuratura Okręgowa [w Warszawie – red.] zaplanowała przesłuchania rodziny śp. Barbary Skrzypek!” – przekazano.

„Czy to już Białoruś?” – pytała użytkowniczka X o pseudonimie Teresa1953. „Siepacze tego reżimu idą po trupach do celu. Dosłownie” – napisano na koncie sygnowanym nickiem:Po imieniu. „Specjalne spotkanie mające na celu założenie knebla na usta …” – skomentował Tomasz. „Przecież q…a nie ma prokuratury w Polsce” – podsumował na X Stanisław.

Nie ma nagrań

Pojawiły się informacje, że nie ma żadnych nagrań z przesłuchania śp. Barbary Skrzypek. Potwierdziła to w poniedziałek sama prokurator Wrzosek.

Usunięty bezprawnie ze stanowiska Prokurator Krajowy Dariusz Barski powiedział w Radiu Wnet, że prokurator Wrzosek powinna być odsunięta od przesłuchania. „Nigdy nie powinna prowadzić tego postępowania” – podsumował Barski

hub/ MA – BA/ X/ Radio Wnet