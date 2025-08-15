Najważniejsze informacje dla biznesu

Aktualności

Czy misja pokojowa Trumpa doprowadzi do końca rosyjskiej inwazji na Ukrainę?

Autor: Hubert Bekrycht15 sierpnia, 2025, 21:41

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotkał się na Alasce z rosyjskim przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Szczyt USA – Rosja rozpoczęty.

Prezydent USA Donald Trump przyleciał do bazy wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce po godzinie 20.00 czasu polskiego. Tuż przed 21.00 przyleciał Władimir Putin. Do powitania doszło na lotnisku ok. 21.10 czasu polskiego (11.10 czasu lokalnego).

Wspólna podróż “bestią”

Odpowiedzialny za inwazję na Ukrainę Putin juz na kilkanaście metrów przed powitaniem wyciągnął rękę do Trumpa, a prezydent USA – jak mówią ekspreci od mowy ciała “podał rękę w sposób dominujący”. Potem obydwaj wsiedli do samochodu prezydenta USA, tzw. bestii, chociaż wcześniej podano, że nie będzie bezpośredniej rozmowy w cztery Putin – Trump.

W szczycie przywódców uczestniczyć mają również sekretarz stanu USA Marco Rubio i specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Oficjalnie nie wiadomo, kto będzie w składzie rosyjskiej delegacji. Wcześniej podawano, że ma być na nich szef rosyjskiego MSZ Sergiej Ławrow.

Rozmowy pokojowe, czy gra na czas?

Rozmowy mają dotyczyć najpierw zawieszenia broni na Ukrainie, tak aby można wynegocjować zakończenie moskiewskiej inwazji. Była sekretarz stanu USA Hilary Clinton powiedziała, że o ile to się uda bez strat terytorialnych Ukrainy, to chętnie zgłosiłaby prezydenta Tumpa do pokojowej Nagrody Nobla.

Obserwatorzy zwracają uwagę, że w dniu szczytu Trump – Putin trawaja rosyjskie ataki na Ukrainę, a w Kijowie panuje sceptycyzm jesli chodzi o powodzenie tych rozmów.

Na początku konferencji prasowe Trumpa i Putina przerwano przekaz ze spotkania. Potem sygnał przywrócono, ale bez dzwięku.

hub

Powiązane artykuły

HREIT: nadzorca spółki wprowadził sąd w błąd. Prokuratura bada sprawę
Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy tymczasowy nadzorca sądowy wprowadził sąd w błąd, przejmując kontrolę nad majątkiem HREIT S.A. Zarzuty...

Cwane gapy i afera KPO (felieton)
KPO nie było rozdzielane przez naiwniaków, którzy nie wiedzieli, co się dzieje, a przez ludzi dokładnie znających mechanizmy rozdzielania funduszy....
Bojowy wóz piechoty ASCOD 2 oferowany państwom bałtyckim, foto: gdls.com

Brytyjski Ajax w grze o polski kontrakt na ciężki bojowy wóz piechoty
Polska rozważa zakup 700 ciężkich bojowych wozów piechoty. Mają one uzupełnić lub częściowo zastąpić obecne konstrukcje. Do grona zagranicznych oferentów...
TAGI Donald TrumpMediaWładimir Putin

Udostępnij:

Facebook X X X

Najnowsze artykuły

Czy misja pokojowa Trumpa doprowadzi do końca rosyjskiej inwazji na Ukrainę?
15 sierpnia, 2025, 21:41
HREIT: nadzorca spółki wprowadził sąd w błąd. Prokuratura bada sprawę
15 sierpnia, 2025, 14:14
Tesla chce dostarczać energię elektryczną w Wielkiej Brytanii
15 sierpnia, 2025, 09:00
Elon Musk. Źródło: innotechtoday
Polski producent ładowarek szykuje się do zamorskiego podboju
15 sierpnia, 2025, 08:00
Ładowarki Ekoenergetyka x IONITY. Fot. Ekoenergetyka
Cwane gapy i afera KPO (felieton)
15 sierpnia, 2025, 08:00