Czy Trzaskowski, Tomczyk i Nitras – tak jak Nawrocki – poddadzą się testom antynarkotykowym?

Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki wezwał swojego konkurenta Rafała Trzaskowskiego i jego sztabowców do poddania się testom na obecność narkotyków w organizmie. Po piątkowej debacie w TVP w likwidacji politycy PO sugerowali publicznie, że prezes IPN mógł przyjmować na antenie jakieś zakazane substancje. Nawrocki odpowiedział apelem o wspólne badania antynarkotykowe kandydatów i sztabowców.

Podczas sobotniej audycji w rozgłośni RMF FM Karol Nawrocki wyraził chęć poddania się testom medycznym na zawartość w organizmie substancji zakazanych, wezwał też Rafała Trzaskowskiego i jego współpracowników, aby publicznie zrobili to samo.

Test na zaufanie wyborców

W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem na antenie RMF FM Karol Nawrocki przyznał , że gest – pokazany ostentacyjnie przez realizatora TVP – był momentem, kiedy kandydat wkładał sobie do ust tzw. woreczki nikotynowe, które stosuje na skrajne zmęczenie. A – jak ironizował Nawrocki – to wynik nudnych tyrad Trzaskowskiego.

„Wziąłem woreczek nikotynowy, ale bardzo się cieszę, że wywołało to zainteresowanie opinii publicznej. (…)” – mówił. „(…) Aby wyjaśnić te sytuację, chciałem zaprosić Rafała Trzaskowskiego i naszych współpracowników – czekał tam [podczas debaty – red.] pan Tomczyk [Cezary, wiceminister obrony, poseł PO – red.], ze mną był pan Szefernaker [Paweł, szef sztabu Nawrockiego, poseł PiS – red.], wypowiadał się w tej sprawie pan Nitras [Sławomir, minister sportu, poseł PO – red.]” – wymieniał sztabowców Nawrocki.

„Myślę, że dzisiaj opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jaki jest nasz stan zdrowia i jakie są substancje w naszych organizmach” – podsumował kandydat na prezydenta popierany przez PiS.

Bez odpowiedzi?

Na razie na ten apel nie ma odpowiedzi ze sztabu Rafała Trzaskowskiego.

Na platformie X o wspólnych testach napisał, szef sztabu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker „Szanowna Pani @WiolaPaprocka! [Wioletta Paprocka-Ślusarska, szefowa sztabu kandydata PO – red.]. Nie mam do Pani bezpośredniego kontaktu, w związku z tym proszę o kontakt DM w celu ustalenia szczegółów przeprowadzenia testów” – zaznaczył na X Szefernaker.

Już po apelu o wspólny test antynarkotykowy Cezary Tomczyk z PO zamieścił filmik z podobnym jak podczas debaty gestem Nawrockiego z innej rozmowy w mediach.

„A tu Pan Nawrocki co przyjął?… U Rymanowskiego? Wczorajsza sprawa to kolejna porcja jak rozumiem przyjmowana regularnie. Stop nałogom!” – napisał na X Tomczyk. Wiceszef MON nie dodał jednak, czy przyjmuje wyzwanie wspólnych testów na obecność narkotyków w organizmie.

Po apelu Nawrockiego, także minister sportu, poseł PO Sławomir Nitras nie odpowiedział, czy podda się testom antynarkotykowym. Skrytykował za to media i ekspertów. [wersja oryginalna – red.]. „Brawa dla komentatorów, którzy jeden do jednego przyjmują każdą bajkę wymyśloną przez sztab Nawrockiego. Włączcie myślenie. Wypada” – napisał Nitras.

W sieci dziennikarze zastanawiali się, czy to przypadek, że Karol Nawrocki w kluczowym momencie kampanii „dał się przyłapać” na przyjmowaniu, legalnej przecież, nikotyny. Joanna Pinkwart z Kanału Zero zamieściła post dotyczący rzekomej „prowokacji” Nawrockiego. „Czyli teraz idziemy w to, że to nie była potężna wtopa, tylko długofalowa makiaweliczna strategia, żeby zagonić Rafała Trzaskowskiego w kozi róg…? (…)” – pytała dziennika.

„Oczywiste, że to była pułapka, w którą naiwnie wbiegli” – napisał o reakcji sztabowców Trzaskowskiego dziennikarz TV Republika Marcin Dobski.

Publicystka Kanału Zero odpowiedziała: „U nas na wywiadzie dwukrotnie to zrobił. Albo dwukrotnie zauważyliśmy, bo może zrobił więcej razy. Zastanawialiśmy się wtedy w reżyserce o co chodzi. Ale popytaliśmy i okazało się, że to te torebki z nikotyną” – podkreśliła na X Pinkwart.

W sieci nie brakowało również innych reakcji dziennikarzy.

„Nawrocki wzywa Trzaskowskiego na testy narkotykowe!!Wyśmienite [emotikon – <<wyluzowany>> – red.] Przecież Trzaskowski i jego otoczenie nie mają nic do ukrycia, transparentnie, prawda?!” – napisał publicysta Marcin Szypszak w latach 2022 – 2023 dyrektor – redaktor naczelny TVP3 Łódź.

