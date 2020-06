Czyżewski: Koncerny paliwowe będą podążać w stronę zielonej energetyki Energetyka

Fot. Bartłomiej Sawicki

– Europejskie koncerny paliwowe stają się koncernami energetycznymi i zmierzają w stronę zero i niskoemisyjnego wytwarzania. Dotychczasowy model funkcjonowania koncernów paliwowych powoli dobiega końca – powiedział Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen podczas konferencji ToGetAir.

Transformacja

Czyżewski przyznał, że tradycyjny sposób wydobycia paliw kopalnych nie przynosi dobrobytu, a tworzy zagrożenia dla pracowników i ich rodzin. – Kontynuacja tego procesu w sposób nam dotychczas znany to zmierzanie do katastrofy. Transformacja w energetyce jednak postępuje, co widać na przykładzie pięciu największych koncernów paliwowych. Zadeklarowały one neutralność klimatyczną do 2050 roku w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Część firm nie jest jeszcze na to gotowa i trzeba to zrozumieć. W 2050 roku ciągle będziemy spalać węgiel i ropę, ale znacznie mniej niż obecnie – powiedział Czyżewski. Dodał, że koncerny europejskie zamieniają się z „big oil” w „big energy” i idą w stronę zielonych technologii i wodoru. – Nie da się jednak tego zmienić z dnia na dzień. Wymaga to przewartościowania priorytetów, modeli produkcji – powiedział.

PKN Orlen zgodnie z kierunkami strategicznymi zmierza w stronę koncernu multienergetycznego, opartego także na elektroenergetyce, która w zamierzeniach płockiej spółki ma bazować na zero i niskoemisyjnych źródłach energii. Spółka dysponuje dwoma blokami parowo-gazowymi we Włocławku i Płocku, a także rozwija projekt morskich farm wiatrowych o mocy 1,2 GW. Spółka przejęła także koncern Energa, który w pierwszym kwartale tego roku wytworzył 57 procent energii ze źródeł odnawialnych. Orlen jest także partnerem projektu Ostrołęka C, bloku energetycznego, który zamiast węglem będzie opalany mniej emisyjnym gazem.

Opracował Bartłomiej Sawicki