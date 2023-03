Czyżewski: Orlen dąży do transformacji, ale musi się ona odbywać w sposób bezpieczny (WIDEO) Atom

W ostatni dzień lutego 2023 roku PKN Orlen przedstawił nową strategię, a w niej informacje dotyczące m.in. OZE, małego atomu i gazu. Adam Czyżewski, główny ekonomista koncernu, skomentował te plany w rozmowie z BiznesAlert.pl. – Transformacja energetyczna jest nieuchronna, ale musi przebiegać w sposób bezpieczny – mówił.

– Transformacja energetyczna jest nieuchronna, ale musi przebiegać w sposób bezpieczny, czyli taki, który nie będzie generował zbędnych napięć. Z takimi napięciami mieliśmy do czynienia w 2021 roku, gdy w związku z pandemią koronawirusa wyłączono wiele rafinerii, a później się okazało, że popyt się odbudował i na rynkach zabrakło paliw i gazu. Z transformacją jest tak, jak ze wzrostem gospodarczym, czyli trzeba się rozwijać jak najszybciej, ale należy pamiętać, żeby się nie przegrzać i nie obciążyć gospodarki – powiedział Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen.

Strategia PKN Orlen zawiera zapisy o odnawialnych źródłach energii, porcie instalacyjnym w Świnoujściu i morskich farmach wiatrowych. BiznesAlert.pl zapytał ekonomistę o to, jaką rolę te elementy będą odgrywały w planach spółki. – Odpowiedzialny dostawca energii powinien zapewnić ciągłość w tym aspekcie. Jeżeli rozwijamy potencjał OZE, to musimy myśleć co będzie gdy przestanie wiać i świecić. Do tego zostaną wykorzystane nasze instalacje gazowe, które budujemy w tej chwili. Mamy własny gaz i w tym się rozwijamy, ponieważ im go więcej, tym bardziej zbliżamy się do dekarbonizacji. To sprawia, że nie będziemy polegać na kontraktach, które oznaczają dostawy z zewnątrz i zazwyczaj są na zasadzie “take or pay”, natomiast gaz będzie w przyszłości potrzeby impulsowo. Popyt na gaz, tak jak i na OZE, nie będzie ciągły i najlepiej nim zarządzać mając własne źródła i wydobycie. Inwestujemy w gaz, ale to nie oznacza, że spowalniamy transformację – powiedział Czyżewski.

Jeśli popatrzymy na świat, nigdzie nie ma strategii bez atomu. Powodzenie transformacji zależy od inwestycji w technologie, które będą komercyjne w ciągu 10 lat i nie będą generować emisji. Taką jest energetyka jądrowa. Jesteśmy zbyt małą firmą, żeby inwestować w duży atom, natomiast mały atom będzie się sprawdzał w zastosowaniach cywilnych. Czekamy na regulacje bezpieczeństwa, ponieważ to nowa technologia, która dopiero wchodzi – powiedział główny ekonomista PKN Orlen.

Opracował Jędrzej Stachura