Dąbrowski: PGE pozostanie liderem ciepłownictwa Energetyka

Wojciech Dąbrowski. Fot. Polska Grupa Energetyczna

– Planujemy w ciągu najbliższych dziesięciu lat zastąpić w ciepłownictwie jednostki węglowe gazowymi. Plan inwestycji zaprezentujemy jesienią tego roku – zapowiedział prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

– Jednym z narzędzi finansowania planu PGE mogą być kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Nie jest to jedyny mechanizm, który rozpatrujemy, liczymy także na to, że w funduszu modernizacyjnym znajdą się środki na kogenerację gazową. Najważniejszym argumentem za inwestycjami w kogenerację gazową jest możliwość uzyskania dedykowanego wsparcia dla kogeneracji oraz możliwość uczestnictwa w rynku mocy, nawet po 2025 roku – dodał prezes Dąbrowski.

– Walczymy o to, aby gaz był potraktowany w Unii Europejskiej jako paliwo pozwalające na transformację energetyczną, zdajemy sobie jednak sprawę, że jest to paliwo przejściowe. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z Komisją Europejską w tej sprawie. Takie inwestycje, jak bloki kogeneracyjne, są w naszym zainteresowanie i planujemy zastąpienie jednostek węglowych w ciepłownictwie blokami kogeneracyjnymi. To projekty opłacalne – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej, w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl.

Pytany o harmonogram zastępowania starego ciepłownictwa jednostkami grzewczo – energetycznymi powiedział, że PGE przygotowało go wraz z planem finansowania. Zaprezentuje je jesienią podczas prezentacji nowej strategii Grupy.

Opracował Bartłomiej Sawicki