Dania kontruje zakusy USA na Grenlandii. Sukces górnictwa na wyspie

Zgłaszane przez prezydenta Donalda Trumpa próby przyłączenia Grenlandii do USA, mobilizująco podziałały na górniczy biznes na wyspie. Dania, sprawująca pieczę nad wyspą, zainwestowała w kopalnie złota, a uzyskane pod koniec minionego roku pierwsze sztabki tego metalu są z dumą prezentowane jako skutecznie realizowany interes na Grenlandii.

Rozwijana przez blisko pół wieku chińska gospodarka surowcowa, stworzyła dla reszty świata warunki zależności technologicznej, a nawet cywilizacyjnej, od tego mocarstwa. Przeciwna tej dominacji polityka surowcowa Zachodu staje się centralnym punktem zainteresowań i inicjatyw podejmowanych dla uzyskania samowystarczalności w pozyskiwaniu niezbędnych minerałów i kopalin.

Szeroko zakrojona pod tym względem inicjatywa Stanów Zjednoczonych powoli, ale sukcesywnie podejmowana jest również przez kraje Europy. Do czołówki, która ma największe osiągnięcia zaliczyć trzeba kraj skandynawskie. Ich atutem są nie tylko obietnice, ale konkretne czyny w budowie kopalń najbardziej poszukiwanych minerałów krytycznych.

Pozostałe kraje starego kontynentu poza Czechami i Słowacją, gdzie górnicze tradycje sięgają średniowiecza, również aktywnie włączają się w ten program, ale na razie tylko deklaratywnie, programowo i dyskusyjnie bez konkretnych inwestycji w tym kierunku. Na tym tle wyjątkową rolę odgrywa niewielka Dania, tradycyjnie postrzegana jako kraj żeglarzy i wysoko rozwiniętego rolnictwa.

Grenlandia w liczbach

W połowie czerwca na stronach internetowych Funduszu Eksportowego i Inwestycyjnego (EIFO) tego kraju, ukazała się informacja o strategicznych inwestycjach, które wspierają wydobycie kluczowych surowców mineralnych i wzrost gospodarczy Grenlandii. Fundusz ogłosił, że ​​zainwestował 100 milionów koron duńskich (15,5 miliona dolarów amerykańskich) w celu zwiększenia swoich udziałów w Amaroq Minerals Ltd., spółce zajmującej się poszukiwaniem i zagospodarowywaniem złota oraz projektów związanych z minerałami krytycznymi w południowej Grenlandii.

Nie jest to pierwsza inwestycja tej instytucji w górnicze aktywa Grenlandii. EIFO po raz pierwszy zainwestowało w Amaroq w 2019 roku w ramach duńsko-grenlandzkiej inicjatywy politycznej. Jest ona obecnie trzecim co do wielkości udziałowcem w tej grenlandzkiej spółce zajmującej się górnictwem i poszukiwaniem złóż mineralnych. Duński krajowy bank rozwoju twierdzi, że inwestycja ta podkreśla jego zaangażowanie we wzmacnianie strategicznych relacji z Grenlandią, a także zapewnia kapitał tolerancyjny na ryzyko oraz na potrzeby poszukiwań i wydobycia kluczowych minerałów niezbędnych dla sektora czystej energii, obronności i zaawansowanych technologii.

Strategiczny priorytet Danii

Według menadżerów EIFO Grenlandia jest strategicznym priorytetem dla tego kraju i duńska inicjatywa gospodarcza będzie tam coraz bardziej aktywna. Twierdzą oni, że inwestycja ta jest ważną częścią duńskiej strategii wspierania wydobycia kluczowych minerałów i promowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego Grenlandii. Duńczycy, którzy nie mają doświadczenia w górnictwie zainwestowali w islandzką firmę Armaroq z siedzibą w Kanadzie, która od dawna koncentruje się na identyfikacji, nabywaniu, eksploracji i rozwoju zasobów złota w Grenlandii.

Firma posiada portfel aktywów złota i metali strategicznych obejmujący 7615,85 km2 oraz największy portfel mineralny w południowej Grenlandii obejmujący dwa znane pasy złota w regionie. Głównym aktywem Amaroq jest 100-procentowy udział w projekcie Nalunaq, którym Duńczycy są najbardziej zainteresowani. Firma ta, 27 listopada minionego roku, pomyślnie zakończyła pierwsze wylewanie złota w swojej kopalni złota Nalunaq w południowej Grenlandii. W ciągu pierwszego 10-godzinnego okresu przetwarzania rudy, zakład wyprodukował 1,2 kilograma (39 uncji trojańskich) złota.

Amaroq planuje zoptymalizować zakład przetwórczy w trakcie tej fazy rozruchu i zamierza przeprowadzać cotygodniowe wylewanie złota. Planowana jest druga faza rozruchu, która obejmie obieg flotacji zakładu i ma zostać ukończona w drugim kwartale 2025 roku.

Do czwartego kwartału 2025 roku firma spodziewa się zwiększyć produkcję do ustalonej wydajności znamionowej 260–300 ton rudy dziennie, przy zawartości 12–16 gramów złota na tonę. Produkcja ok. 5 kg złota o wartości ok. 0 5 mln USD na dobę, jest niezłym wynikiem dla około stu osobowej załogi odkrywkowej kopalni i zakładowej rafinerii. Na ilustracjach dołączonych do medialnych informacji na ten temat, Duńczycy z dumą pokazują pierwsze sztabki złota uzyskane na skutek ich grenlandzkiej inicjatywy górniczej.

Adam Maksymowicz