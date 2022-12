W Danii ruszy pierwszy projekt składowania dwutlenku węgla pod dnem morza Alert

Duńska Agencja Energii wydała pierwsze w historii pozwolenie na projekt składowania CO2 w kraju. Projekt obejmuje zatłaczanie i składowanie do 15 tysięcy ton CO2 na dawnym polu naftowym.

Składowanie dwutlenku węgla

Firmy INEOS E&P i Wintershall Dea otrzymały pozwolenie na rozpoczęcie ograniczonego czasowo i ilościowo zatłaczania CO2 do duńskiego metra w związku z projektem Greensand Pilot Injection Project. Pozwolenie pozwala na zatłaczanie do 15 tys. ton CO2 w fazie pilotażowej projektu na dawnym polu naftowym Nini West i jest ważne przez okres czterech miesięcy, do 1 kwietnia 2023 roku.

Duńska Agencja Energii poinformowała, że jej decyzja została podjęta na podstawie ogólnej oceny wpływu projektu na środowisko, zdolności technicznych wnioskodawcy do bezpiecznej realizacji projektu oraz wiedzy wnioskodawcy na temat dna, a także planu monitorowania. Agencja stwierdziła również, że projekt nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary chronione (obszary Natura 2000), gatunki chronione oraz ich siedliska.

Faza pilotażowa projektu Greensand obejmuje pompowanie CO2 do zbiornika z piaskowca znajdującego się około 1800 metrów poniżej poziomu morza. Złoże leży pod szeregiem warstw łupków, które działają jak pokrywa, więc tutaj CO2 zostanie uwięzione w porowatych wnękach piaskowca.

Offshore Energy/Michał Perzyński