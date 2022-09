Dania wznawia wydobycie gazu i ropy. Złoże Solsort zagospodaruje grupa Ineos Alert

Dania chce eksploatować swoje złoże ropy i gazy Solsort na Morzu Północnym, co jest sprzeczne z duńską polityką odchodzenia od węglowodorów. Zagospodarowaniem złoża ma się zająć brytyjska grupa Ineos, i ma ono pokryć 10 procent duńskiej konsumpcji do końca 2023 roku. Dania utraciła dotychczasowego dostawcę gazu, którym był rosyjski Gazprom.

Dania, Kopenhaga. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Dania decyduje się eksploatować kolejne złoże gazu i ropy

Grupa petrochemiczna Ineos ma zagospodarować pole naftowo-gazowe w Danii po pierwszym od lat zatwierdzeniu takiego projektu przez ten kraj. Ogłoszenie brytyjskiej grupy pojawiło się w piątek, w momencie gdy kryzys energetyczny w Europie skłania państwa do poszukiwania alternatyw dla rosyjskiego gazu. Sygnalizuje to przede wszystkim zmianę polityki Danii, która do tej pory odchodziła od paliw kopalnych.

Plany zagospodarowania złoża Solsort

Ineos wraz ze swoimi partnerami Danoil i Nordsøfonden zagospodaruje złoże Solsort West na Morzu Północnym, a pierwsze wydobycie ropy i gazu spodziewane jest w czwartym kwartale 2023 roku. Produkcja gazu ze złoża pokryje 10 procent duńskiej konsumpcji – podała firma Ineos. Z kolei Duńska Agencja Energetyczna poinformowała, że ​​złoże Solsort ma stanowić 12 procent duńskiej produkcji ropy naftowej w 2024 roku i 5 procent produkcji gazu.

– Projekt jest pierwszym duńskim przedsięwzięciem związanym z ropą i gazem od wielu lat i będzie cennym wkładem w niezależność i samowystarczalność energetyczną Danii i Europy w tym trudnym okresie – powiedział Mads Weng Gade, szef Ineos Energy DK, cytowany przez Financial Times.

Złoże nie zapewni większego bezpieczeństwa energetycznego Europie

Jednak optymistyczne założenia szefa duńskiego oddziału Ineos są podważane przez analityków. Według nich projekt wydobycia gazu ze złoża Solsort nie ma szans nawet w najmniejszym stopniu przyczynić się do pokrycie zapotrzebowania Europy. Jest to projekt o znaczeniu lokalnym, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Danii.

– W oparciu o to, co powiedział Ineos, produkcja Solsort nie będzie większa niż milion metrów sześciennych dziennie. Przed wojną Rosja wysyłała 165 mln metrów sześciennych dziennie za pośrednictwem Nord Stream 1, a europejskie zapotrzebowanie zimą może wynosić ponad 2 mld metrów sześciennych dziennie w momencie szczytowej konsumpcji – stwierdził Tom Marzec-Manser, szef analityki gazu w firmie doradczej ICIS.

Dania utraciła swoje główne źródło gazu ziemnego pod koniec maja, kiedy rosyjski koncern państwowy Gazprom przestał dostarczać go duńskiej grupie energetycznej Ørsted.

Financial Times/Szymon Borowski