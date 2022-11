Obajtek: Chcemy w ciągu roku zakończyć budowę koncernu multienergetycznego Energetyka

– Chcemy w ciągu roku skończyć integrację aktywów i spółek zależnych wspólnego, połączonego koncernu energetycznego – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na konferencji prasowej poświęconej fuzji z PGNiG.

Konferencja prasowa poświęcona fuzji PKN Orlen i PGNiG. Fot. Mikołaj Teperek

Prezes PKN Orlen o budowie koncernu multienergetycznego

– Kiedy pięć lat temu podpisywałem list intencyjny, mało kto dawał wiarę w to, że się to uda. Mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że to wszystko się wydarzy. Przejęliśmy Energę, Lotos, PGNiG, a wcześniej zwiększyliśmy udział w Unipetrolu. Stworzyliśmy jeden z największych koncernów energetycznych w Europie, z przychodem przekraczającym 400 mld złotych rocznie. W okresie wielkiej niestabilności, pandemii i wojny w Europie potrzebny jest duży koncern, który będzie dawał bezpieczeństwo Polakom. To od początku był cel fuzji. To w skali Europy nie jest nowość. Takie koncerny powstawały 15-20 lat temu. Poszliśmy w ślad innych, rozwiniętych gospodarek w zakresie konsolidacji. Poza fuzjami mamy również nabycie Ruchu, powołanie funduszu wspierającego rozwój technologiczny. Budujemy firmę w oparciu o wiele filarów, przyciągającą klientów – powiedział Daniel Obajtek.

– Fuzji chciał nie tylko Skarb Państwa, jako właściciel główny. Chcieli jej również akcjonariusze mniejszościowi. 99 procent w przypadku Lotosu, sto procent w przypadku PGNiG. Orlen kiedyś praktycznie nie zarabiał. Dzisiaj zarabia dzięki gigantycznej ekspozycji międzynarodowej naszego koncernu. Kiedyś wydawano 1-2 mld rocznie na inwestycje. W tym roku wydamy na to 15 mld, a w przyszłym ponad 20 mld złotych. W przypadku fuzji nie było protestów, buntów i niepokoju społecznego. Związki i pracownicy mając świadomość tego co niesie fuzja, i że będzie to pozytywne, dali nam zaufanie – mówił Obajtek.

– Chcemy w ciągu roku skończyć integrację aktywów i spółek zależnych wspólnego, połączonego koncernu energetycznego – podkreślił prezes PKN Orlen.

– Podmiotem łączącym segment wydobycia na terenie polski będzie spółka SPV7, natomiast w przypadku Norwegii podmiotem liderującym będzie norweska spółka PGNiG. Ten proces powinien nastąpić w ciągu 10-12 miesięcy. Na przełomie roku dojdzie do aktualizacji strategii PKN Orlen. Do przekazania aktywów MOL-owi dojdzie na przełomie listopada i grudnia – mówił.

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński