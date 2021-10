Daszyńska-Muzyczka o 3W: Posiadanie pieniędzy jest niczym, jeśli nie powstają nowe technologie Energetyka

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka na konferencji impact'21 w Poznaniu. Fot. Michał Perzyński

Samo posiadanie pieniędzy jest niczym, jeśli nie będą powstawać nowe rozwiązania. Potrzebujemy ścisłej współpracy naukowców, uczelni, biznesu i sektora publicznego. My jako instytucja finansowa chcemy w tym uczestniczyć – powiedziała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego o koncepcji 3W podczas konferencji impact’21 w Poznaniu.

Prezes BGK na impact’21

– W w ostatnich 30 lat gospodarkę zrewolucjonizował internet. W następnych 30 latach przełomem będzie 3W – woda, wodór i węgiel. Wydaje się, że na świecie mamy ogrom wody, a tylko 1 procent wody stanowi woda pitna dla 8 miliardów ludzi. W Polsce mamy dużo opadów w znacznej części roku, jest to darmowe źródło życia, ale od nas zależy jak nim gospodarujemy. Inwestycje w retencję to element odpowiedzialności, zwłaszcza że w Polsce na 1 osobę mamy 3 razy mniej wody niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Woda to też doskonałe paliwo do wytwarzania energii. Przed wojną mieliśmy około 1600 elektrowni wodnych. Potrzebujemy zeroemisyjnych źródeł energii, dlatego chcemy zachęcić naukowców i biznesmenów, by osiedli nad zagadnieniem odpowiedzialnej gospodarki wodnej – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka.

.- Wodór już dzisiaj jest wykorzystywany w autobusach, lokomotywach i w przemyśle. Polska jest 3. krajem w Europie i 5. na świecie pod względem produkcji wodoru. Potrzebne nam będą elektrolizery, wiatraki i fotowoltaika, by produkować wodór zeroemisyjny – mówiła.

– 20 procent naszego organizmu to węgiel. Chcemy zbudować inne myślenie o technologiach węglowych. Chcemy zwrócić uwagę na to, jak można wykorzystać nowoczesne technologie jak włókna węglowe. Łopaty do wiatraków są zbudowane z włókien węglowych, z nich też są zastawki do serca, które ratują życie. Rurki węglowe wykorzystywane są w przemyśle lotniczym. Grafen w przyszłości może w przyszłości zastąpić wiele rozwiązań krzemowych – zauważyła Daszyńska-Muzyczka.

– Samo posiadanie pieniędzy jest niczym, jeśli nie będą powstawać nowe rozwiązania. Potrzebujemy ścisłej współpracy naukowców, uczelni, biznesu i sektora publicznego. My jako instytucja finansowa chcemy w tym uczestniczyć – podreśliła prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Opracował Michał Perzyński