Delfin obroni Bałtyk. Zwodowano okręt, który wykryje sabotażystów

Okręt ORP Jerzy Rożycki przygotowany do wodowania na terenie stoczni Remontowa Shipbuildingw Gdańsku, 1 bm. Jest to pierwsza z dwóch jednostek rozpoznania radioelektronicznego budowanych w ramach programu „Delfin”. Dot.: PAP / Adam Warżawa

We wtorek w Gdańsku odbyła się uroczystość chrztu i wodowania pierwszego z serii okrętu rozpoznania radioelektronicznego dla polskiej Marynarki Wojennej (program Delfin). Jednostka otrzymała nazwę ORP Jerzy Różycki. Okręty tego typu służą do zbierania informacji o zagrożeniach na morzu, co zwiększy szansę namierzenia dywersantów przed poczynieniem szkód.

Uroczystość odbyła się na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele ministerstw obrony Polski i Szwecji, szef BBN gen. Dariusz Łukowski, politycy i samorządowcy.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił w liście skierowanym do uczestników uroczystości, że zwodowanie pierwszego okrętu rozpoznania radioelektronicznego przybliża Polskę do osiągnięcia nowych zdolności, tj. do zbierania informacji o przeciwnikach i potencjalnych zagrożeniach z morza.

Polska potrzebuje zwiększyć świadomość operacyjną

– Bez świadomości sytuacyjnej skuteczne planowanie oraz działanie jest po prostu niemożliwe. ORP Jerzy Różycki wraz z drugą jednostką tego typu ORP Henryk Zygalski będą okrętami o kluczowym znaczeniu nie tylko dla Polski, ale również dla naszych sojuszników – zaznaczył szef MON w liście odczytanym przez wiceministra obrony Pawła Bejdę.

Szef MON podkreślił, że Bałtyk jest akwenem o strategicznym znaczeniu dla Polski.

– Modernizacja techniczna Marynarki Wojennej to kluczowy proces, czego wyrazami są dzisiejsza uroczystość, czy niedawne cięcie blach dla jednej z fregat typu Miecznik – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Okręt wejdzie w skład 3. Flotylli Okrętów. Wiceadmirał Jarosław Ziemiański, inspektor Marynarki Wojennej, podkreślił że okręt rozpoznania radioelektronicznego pozwoli na odczytanie wczesnych symptomów zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

Delfin na straży Bałtyku

Okręty rozpoznania radioelektronicznego pod kryptonimem „Delfin” powstają w ramach kontraktu zawartego przez Agencję Uzbrojenia z generalnym wykonawcą Saab Kockums AS, który zlecił ich budowę stoczni Remontowa Shipbuilding.

Jednostki wyposażone zostaną w morskie okrętowe systemy rozpoznania radioelektronicznego, które umożliwią pozyskiwanie danych rozpoznawczych w zakresie całego spektrum morskiego rozpoznania radioelektronicznego SIGINT (ang. signal intelligence).

Zwodowany we wtorek okręt otrzymał imię na cześć Jerzego Różyckiego – matematyka i kryptologa, pracownika Biura Szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który działając w okresie dwudziestolecia międzywojennego w zespole z Marianem Rejewskim i Henrykiem Zygalskim, przyczynił się do złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

Biznes Alert / PAP