Deweloperzy przyspieszają: podaż mieszkań rośnie, rynek się stabilizuje

W marcu 2025 roku deweloperzy w Polsce rozpoczęli budowę niemal 13 tysięcy mieszkań, co stanowi trzeci najwyższy wynik w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To wyraźny sygnał, że branża mieszkaniowa dynamicznie reaguje na rosnący popyt i poprawiające się warunki rynkowe.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w marcu oddano do użytku 15,7 tysiąca mieszkań, co oznacza wzrost o 5,8 procent w porównaniu z lutym. Choć w ujęciu rocznym odnotowano spadek o 9 procent, to liczba mieszkań przekazanych przez deweloperów wzrosła o 13,2 procent rok do roku, osiągając 9,4 tysiąca lokali.

Obecnie na rynku dostępnych jest niemal 230 tysięcy mieszkań oferowanych na sprzedaż, co stanowi rekordowy poziom podaży. Choć wiele z tych lokali zostało sprzedanych jeszcze na etapie budowy, to rosnąca liczba nowych inwestycji sugeruje, że oferta będzie się nadal zwiększać.

Prognozy wskazują, że do 2027 roku Polska osiągnie wskaźnik 462 mieszkań na 1000 mieszkańców, zbliżając się do poziomów notowanych w Danii i Holandii. To efekt intensyfikacji działań deweloperów i zwiększonego tempa realizacji inwestycji. Wzrost aktywności deweloperskiej jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na mieszkania oraz stabilizację warunków finansowych, takich jak stopy procentowe i dostępność kredytów hipotecznych. Choć program „Bezpieczny kredyt 2 procent” został wygaszony, jego wcześniejsze efekty wciąż wpływają na rynek.

Kupującym sprzyja los

Analitycy podkreślają, że obecna sytuacja sprzyja kupującym. Większa konkurencja wśród deweloperów oraz bogatsza oferta mieszkań mogą prowadzić do korzystniejszych warunków zakupu i większych możliwości negocjacyjnych dla nabywców.

Wzrost liczby inwestycji jest szczególnie widoczny w dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Wrocław czy Poznań, gdzie deweloperzy koncentrują swoje działania, odpowiadając na lokalne potrzeby mieszkaniowe.

Eksperci przewidują, że jeśli obecne tempo zostanie utrzymane, rynek mieszkaniowy w Polsce może osiągnąć nowy poziom równowagi, zaspokajając zarówno potrzeby nabywców, jak i inwestorów.

Dla osób planujących zakup mieszkania to dobry moment na obserwację rynku i analizę dostępnych ofert, które mogą być bardziej atrakcyjne niż w poprzednich latach. Wzrost podaży mieszkań to pozytywny sygnał dla całej gospodarki, świadczący o ożywieniu w sektorze budownictwa i zwiększonym zaufaniu inwestorów do stabilności rynku nieruchomości w Polsce.

Business Insider / Biznes Alert