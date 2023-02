Dezinformacja Rosji ma dzielić Polaków i Ukraińców fejkami o mobilizacji Alert

Media rosyjskie rozsiewają informacje o rychłej, przymusowej mobilizacji w Polsce. Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Stanisław Żaryn ostrzega, że dzielenie Polaków i Ukraińców to strategiczny cel Rosji.

– Kampania na obecnym etapie w Polsce jest na wcześniejszym stadium. Widzieliśmy działania w mediach społecznościowych, szczególnie w języku litewskim czy na Ukrainie. Ta kampania służy pokazywaniu, że rządy krajów unijnych, do których uciekali Ukraińcy po ataku rosyjskim, przygotowują się do masowego odsyłania Ukraińców, a baza danych ma być tworzona po to, aby zbierać dane na potrzeby masowej mobilizacji – mówił Stanisław Żaryn jednoznacznie dementując takie doniesienia. – Te działania mają prowadzić do powstania niechęci między Polakami a Ukraińcami a z naszych meldunków wynika, że to obszar strategiczny działań Rosji. W sieci pojawiło się wiele wpisów w mediach społecznościowych o rzekomym wyjeździe 70 tysięcy Polaków w wieku poborowym za granicę. Ministerstwo obrony narodowej dementowało je.

Polska wraz z innymi krajami NATO i Unii Europejskiej pomaga Ukrainie zaatakowanej przez Rosjan. Od rozpoczęcia inwazji 24 lutego 2022 roku rośnie liczba migrantów ukraińskich na terytorium Polski.

Wojciech Jakóbik