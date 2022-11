Dlaczego Polska wybrała partnera atomu tylko do jednej elektrowni? Minister odpowiada Alert

Polska wybrała partnera budowy elektrowni jądrowej w jednej lokalizacji w Polsce, choć pierwotnie Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakładał jednego do wszystkich elektrowni. – To sprawa czysto formalna, choć nie prowadzę projektu rządowego w tej sprawie, więc nie mogę się wypowiadać o kolejnym partnerze. Sprawa jest otwarta – tłumaczył minister aktywów państwowych Jacek Sasin

Jacek Sasin w Korei Południowej. Fot. Wojciech Jakóbik.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin odniósł się do pytania BiznesAlert.pl o to, czy amerykański Westinghouse także zbuduje drugą elektrownię jądrową w Polsce. – Mamy na razie wskazaną jedną lokalizację, a jeśli chcielibyśmy przyjąć uchwałę o dwóch, to musielibyśmy czekać na wyłonienie kolejnej. Wtedy sprawa by się odwlekła. Kiedy będzie druga lokalizacja, będziemy wskazywać partnera. To sprawa czysto formalna, choć nie prowadzę projektu rządowego w tej sprawie, więc nie mogę się wypowiadać o kolejnym partnerze. Myślę, że to jest sprawa otwarta – tłumaczył minister aktywów państwowych Jacek Sasin, podkreślając, że pomysł budowy atomu przez ZE PAK, Polską Grupę Energetyczną i koreańskie KHNP jest odrębna względem tych planów.

Polski rząd przyjął drugiego listopada uchwałę w sprawie wyboru partnera technologicznego w odniesieniu do pierwszej lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce. Pierwotnie Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakładał jednego partnera przy wszystkich obiektach planowanych na 6-9 GW z pierwszym reaktorem w 2033 roku.

– O ile planowaliśmy dopiero w kolejnym roku rozpocząć prace nad wyborem nowej lokalizacji, te prace nad wyborem w Polsce centralnej już się rozpoczęły – tak, żebyśmy mogli w 2023 roku lokalizację wstępną zakomunikować – podała Anna Moskwa cytowana przez Polską Agencję Prasową. – Jednocześnie chcę zasygnalizować naszą gotowość do trzeciego projektu w Polsce centralnej, którego dokładna lokalizacja będzie jeszcze wybrana w najbliższych miesiącach, kwartałach, ale widzimy przestrzeń dla co najmniej trzech dużych projektów tradycyjnej energetyki jądrowej – dodał premier RP cytowany przez PAP.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik