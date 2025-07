Dlaczego tsunami po trzęsieniu w Rosji nie było katastrofalne?

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,8, które w środę nawiedziło rosyjski Półwysep Kamczatka, było jednym z najsilniejszych zarejestrowanych w historii. Choć wywołało fale tsunami i ewakuacje w regionie Pacyfiku, nie doprowadziło do katastrofy na miarę wydarzeń z Boxing Day 2004 na Ocenie Indyjskim. Podobnie jak w Japonii z 2011 roku. Eksperci wskazują na szereg czynników geologicznych i technologicznych. One ograniczyły jego skutki.

Region Kamczatki leży na tzw. „Pacyficznym Pierścieniu Ognia” – strefie aktywnej sejsmicznie i wulkanicznie, gdzie ścierają się płyty tektoniczne. To właśnie w tym miejscu płyta pacyficzna – gęstsza i oceaniczna – wciska się pod mniejszą mikropłytę Ochocką.

Zjawisko to prowadzi do akumulacji naprężeń przez tysiące lat. Gdy dochodzi do nagłego ich uwolnienia, powstaje tzw. trzęsienie ziemi typu megathrust. Jest to jedno z najbardziej gwałtownych i niszczycielskich zjawisk geofizycznych. W środę 30 lipca doszło do zerwania uskoku na długości setek kilometrów. To odpowiada za tak ogromną energię wyzwoloną podczas wstrząsu.

Dlaczego nie doszło do katastrofalnego tsunami?

Wbrew początkowym obawom, fale tsunami wywołane trzęsieniem ziemi osiągnęły maksymalnie 4 metry wysokości. Było to znacznie mniej niż 10-metrowe fale z Japonii (2011) czy Oceanu Indyjskiego (2004). Eksperci wskazują kilka przyczyn tej relatywnie łagodnej reakcji oceanu. Lokalna topografia dna morskiego i ukształtowanie linii brzegowej mogły ograniczyć wysokość fali w pobliżu wybrzeża.

Kolejną przyczyną głębokość hipocentrum – według US Geological Survey ognisko trzęsienia znajdowało się zaledwie 20,7 km pod powierzchnią. Mimo że to stosunkowo płytko (co sprzyja generowaniu tsunami), nie był to czynnik wystarczający do wzbudzenia ekstremalnie wysokich fal.

I na koniec miało wpływ konserwatywne założenia modeli. Jak zauważył dr Stephen Hicks z University College London, pierwsze modele tsunami mogły zawyżyć prognozowaną amplitudę fal. Gdyby epicentrum znajdowało się nieco głębiej, skutki byłyby znacznie łagodniejsze.

Lepsze systemy wczesnego ostrzegania

W przeciwieństwie do katastrofy z 2004 roku, region Pacyfiku obecnie dysponuje rozbudowaną siecią centrów wczesnego ostrzegania przed tsunami. Systemy te pozwoliły na sprawną ewakuację milionów ludzi z zagrożonych terenów i ograniczyły potencjalne straty.

Eksperci przypominają jednak, że przewidywanie samych trzęsień ziemi wciąż pozostaje dużym wyzwaniem. Dziesięć dni przed kataklizmem w regionie odnotowano trzęsienie o magnitudzie 7,4. Być może był to tzw. wstrząs poprzedzający. Jednak nawet z wykorzystaniem GPS, danych geologicznych i analizy przeszłych zdarzeń, naukowcy mogą jedynie szacować prawdopodobieństwo. Nie potrafią określić dokładnego czasu wystąpienia trzęsienia.

Rosyjska Akademia Nauk zapowiedziała kontynuację monitoringu sejsmicznego Kamczatki przez najbliższe tygodnie. Prognozują możliwość kolejnych wstrząsów wtórnych. Tymczasem wydarzenia z końca lipca 2025 roku potwierdzają, że nawet jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w historii nie musi prowadzić do katastrofy. Pod warunkiem że zawczasu zadziałają nowoczesne systemy ostrzegania, a natura okaże się względnie łaskawa.

