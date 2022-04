Do terminalu LNG w Świnoujściu przybyła 162. dostawa gazu skroplonego Alert

Tankowiec LNG. Źródło: Twitter/Polskie LNG, Gaz-System

W czwartek do gazoportu w Świnoujściu zawinął statek ze 162. dostawą LNG – poinformował Gaz-System na Twitterze.

Gaz-System, operator sieci przesyłu gazu, poinformował w czwartek na Twitterze, że do gazoportu w Świnoujściu zawinął 162 statek z dostawą skroplonego gazu ziemnego LNG. – Ze 162 dostawą dobiliśmy do 30 mln m sześc. LNG odebranego w terminalu LNG. To ostatnia w tym miesiącu i 14 od początku roku dostawa – poinformowała spółka.

Ze 162. dostawą dobiliśmy do 3⃣0⃣ mln m3 #LNG odebranego w #TerminalLNG. To ostatnia w tym miesiącu i 14. od początku roku dostawa🚢. #LiczbyGAZSYSTEM https://t.co/VRWCr685zQ pic.twitter.com/DZEdSq7wuM — GAZ-SYSTEM (@GAZ_SYSTEM) April 28, 2022

Terminal LNG to kluczowa dla bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz Polski infrastruktura. Dzięki niemu można importować 6,2 mld m sześc. gazu ziemnego. Zgodnie z informacjami Gaz-Systemu gazoport w Świnoujściu znajduje się w trakcie rozbudowy o drugie nabrzeże. Powiększy się także o trzeci zbiornik LNG. Pozwoli to Polsce w 2024 roku zwiększyć zakupy gazu do 8,3 mld m sześc. Według danych z grudnia 2021 roku Polska zużywa 21,3 mld m sześc. gazu ziemnego z uwzględnieniem ilości zatłaczanych do magazynów gazu.

Twitter/Gaz-System/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński