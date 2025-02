Minister Domański zapowiedział sześć filarów rozwoju państwa

Podczas konferencji „Polska. Rok przełomu” minister finansów Andrzej Domański zapowiedział plan rozwoju kraju, który opiera się na sześciu kluczowych filarach. Wśród priorytetów rządu znajdują się inwestycje w naukę i badania, transformacja energetyczna, rozwój nowoczesnych technologii, modernizacja portów i kolei, dynamiczny rynek kapitałowy oraz wsparcie dla biznesu.

Minister podkreślił, że strategia rządu opiera się na długofalowych inwestycjach, których celem jest zwiększenie konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej. Zdaniem Domańskiego, sukces gospodarczy kraju zależy od zdolności do tworzenia nowych technologii i innowacji, dlatego planowane są zwiększone nakłady na naukę i badania. W ujęciu nominalnym oraz w stosunku do PKB Polska sukcesywnie zwiększy finansowanie sektora naukowego, co ma przyczynić się do budowy nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Jednym z kroków w tym kierunku jest powstanie instytutu IDEAS, który ma być jednym z kluczowych ośrodków badawczych.

Transformacja energetyczna jednym z priorytetów rządu

Istotnym elementem rządowego planu jest transformacja energetyczna. Domański zaznaczył, że nie jest to wybór, ale konieczność, która stanowi szansę dla polskiej gospodarki. Jak powiedział minister bez stabilnych i tanich źródeł energii krajowe firmy nie będą w stanie skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych. W związku z tym w ciągu najbliższej dekady inwestycje w rozwój sieci przesyłowych energii elektrycznej wyniosą 65 miliardów złotych, co wynika z planu rozwoju sieci operatora przesyłowego PSE na lata 2025-2034.

– Działamy, bo transformacja energetyczna to nie jest wybór, ale konieczność i jestem przekonany, że jest to szansa dla polskiej gospodarki – dodał minister.

Minister finansów zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia wsparcia dla energetyki rozproszonej, biogazu i ciepłownictwa. Ważnym krokiem w tym kierunku jest zmiana ustawy o rynku mocy, dzięki której firmy energetyczne będą mogły zbudować 7-8 GW nowych mocy gazowych. Te inwestycje mają zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne i stabilność dostaw prądu w okresach niskiej produkcji z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo rząd już przyjął projekt ustawy zapewniający 60 miliardów złotych na budowę pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Zmiany w ordynacji podatkowej

Na konferencji ogłoszono również zmiany podatkowe. Od przyszłego roku limit zwolnienia podmiotowego z VAT zostanie podniesiony do 240 tysięcy złotych. Podniesienie limitu jest odpowiedzią na wieloletnie postulaty przedsiębiorców, którzy domagali się dostosowania progu do realiów gospodarczych.

Minister zapowiedział również ograniczenie podatku od wydobycia niektórych kopalin, znanego jako podatek miedziowy. W 2026 roku wpływy z tego podatku mają być niższe o 500 milionów złotych, a w 2027 roku zostaną ograniczone o kolejne 700 milionów złotych.

– Proponujemy, aby wszczęcie postępowania związanego z podejrzeniem popełnienia wykroczenia skarbowego i przestępstwa skarbowego nie wpływało co do zasady na termin przedawnienia podatku. Wyjątkiem będą najpoważniejsze przestępstwa, ściśle wyliczone w ustawie. Oznacza to radykalnie zawężenie przesłanki do wydłużania 5-letniego terminu przedawnienia – powiedział Domański.

Infrastruktura kluczem do rozwoju

– Transport, spedycja i logistyka to już dziś 6 procent z naszego PKB. Dalszy rozwój może znacząco zwiększyć ten udział. Nasze weszły do ścisłej europejskiej czołówki. W 2024 roku obsłużyły 126 mln ton ładunków – powiedział Domański.

Minister Domański zwrócił uwagę, że Polska skutecznie rywalizuje z portami Morza Północnego i Adriatyku, a kolejne inwestycje – takie jak budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu czy nowe terminale Baltic Hub w Gdańsku – mają jeszcze bardziej umocnić pozycję polskich portów.

Zdaniem przedstawiciela rządu, kluczowym elementem rozwoju infrastruktury jest modernizacja kolei, która ma stać się podstawą sprawnej logistyki i szybkiego transportu. Planowane inwestycje obejmują m.in. modernizację tzw. Nadodrzanki, czyli linii kolejowej Wrocław-Szczecin, oraz magistrali kolejowej nr 201. Łącznie na rozwój kolei przeznaczonych zostanie 180 miliardów złotych, co znacząco poprawi skomunikowanie portów z zapleczem logistycznym kraju.

Minister podkreślił, że główną strategią rządu są inwestycje, które mają zapewnić długoterminowy wzrost gospodarczy i odporność na wstrząsy zewnętrzne. Każda decyzja inwestycyjna jest poprzedzona szczegółową analizą ekonomiczną, a celem strategicznym Polski jest wejście do grona najbogatszych państw świata. Domański podkreślił, że tylko konsekwentne działania w obszarze innowacji, transformacji energetycznej i rozwoju infrastruktury pozwolą na budowę silnej i dynamicznej gospodarki, gotowej na wyzwania przyszłości.

