Tusk o fuzji Orlenu, Lotosu i PGNiG: To jeden z największych skandali po 1989 roku Energetyka

Lider PO Donald Tusk wypowiedział się w rozmowie z Business Insiderem na temat zapowiadanej fuzji Orlenu, Lotosu i PGNiG. Mówił o kontrowersjach związanych z węgierskim MOL-em, który ma przejąć część stacji Lotosu.

Donald Tusk. Źródło: Flickr

Fuzja Orlenu z Lotosem a węgierski MOL

Donald Tusk został zapytany o sprawę fuzji Orlenu z Lotosem, w tym o węgierski koncern MOL (Magyar Olaj – és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság), który ma przejąć część stacji Lotosu.

Portal Wirtualna Polska napisał we wtorek, że Zsolt Hernadi, prezes węgierskiego koncernu MOL jest ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Ma mieć do odsiedzenia w Chorwacji dwa lata więzienia za skorumpowanie tamtejszego premiera.

– Jeśli chodzi o fuzję Orlenu i Lotosu, a niedługo także PGNiG, to mamy do czynienia z jednym z największych skandali w historii Polski niepodległej po 1989 roku – powiedział we wtorek lider PO Donald Tusk.

Nawiązując do doniesień medialnych, odniósł się do tego, kto był partnerem prezesa Orlenu Daniela Obajtka w procesie przejęcia przez MOL stacji Lotosu.

– (To) najbliższy zaufany biznesmen i menedżer Viktora Obrana kierujący de facto MOL-em od wielu, wielu lat, skazany za przekupstwa, łapówki przez sąd w Chorwacji. To on przeprowadził dość podobny zakup, dotyczyło to przemysłu chorwackiego i zapłacił miliony łapówki ówczesnemu premierowi Chorwacji — lider PO mówił o Hernadim.

Dodał, że ten człowiek jest w UE ścigany listem gończym. – Z takim człowiekiem, z taką firmą, Obajtek i jego mocodawcy, bo przecież było to za zgodą prezesa (Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława) Kaczyńskiego, doprowadzili do sprzedaży takiemu człowiekowi polskich stacji benzynowych – powiedział Tusk.

Lotos dla Arabii Saudyjskiej

Dodał, że równocześnie sprzedano część Lotosu Arabii Saudyjskiej i to za wartość, którą spółka mogła wytworzyć w kilkanaście miesięcy.

– My, tak czy inaczej, przecież dowiemy się, jeśli nie jutro to za miesiąc, jeśli nie za miesiąc to za rok, ale nie później, kto i dlaczego zdecydował o wyprzedaży i oddaniu części kontroli Orbanowi i Arabii Saudyjskiej nad kluczowym sektorem wpływającym na bezpieczeństwo, na ciepło, na energię i to w tak trudnym czasie – powiedział Tusk.

W poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oświadczył, że proces rejestracji połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos zamyka proces fuzji. Jesienią ma dojść do przejęcia PGNiG.

Opracował Jakub Sadowski