Skąd Francja bierze gaz? Na podium USA, Norwegia i Rosja

Według francuskiego ministerstwa transformacji ekologicznej, Stany Zjednoczone i Norwegia są dwoma największymi dostawcami gazu ziemnego we Francji. Import skroplonego gazu ziemnego (LNG) w tym kraju podwoił się w latach 2021 – 2022, a amerykański gaz był głównym źródłem dostaw. Wbrew dość powszechnym opiniom, jeszcze przed inwazją na Ukrainę i wzrostem amerykańskiego importu LNG, głównym dostawcą gazu do Francji nie była Rosja, ale Norwegia.

Według raportu „Key Energy Fics 2023”, który został opublikowany we wrześniu 2023 przez francuskie ministerstwo transformacji ekologicznej i spójności terytorialnej, Stany Zjednoczone (USA) stały się głównym dostawcą gazu dla Francji w 2022 roku, wyprzedzając Norwegię i Rosję. Francja importowała 25 procent gazu z USA. Według danych tego ministerstwa, import w postaci skroplonej (LNG) był częściowo przeznaczony dla innych krajów europejskich. Innymi głównymi dostawcami gazu we Francji w 2022 roku byli: Norwegia (22 procent), Rosja (15 procent), Algieria (8 procent), Katar (4 procent), Holandia (3 procent).

Rosyjski gaz we francuskiej sieci w 2022 roku

Jeszcze przed początkiem inwazji na Ukrainę i kryzysem energetycznym w 2022 roku (prowadzącym do gwałtownego wzrostu dostaw LNG w Ameryce), Rosja nie była pierwszym dostawcą gazu dla Francji, ale drugim po Norwegii. Według danych ministerstwa transformacji energetycznej, w 2020 roku import gazu z Norwegii wynosił 36 procent, z Rosji 17 procent a w przypadku Algierii i Holandii było to po 8 procent. Trzy lata temu spory udział w wolumenie gazu we Francji miała także Nigeria – 7 procent. Pomimo historycznego znaczenia tych 5 dostawców, Francja zdywersyfikowała pochodzenie swojego importu, aby ograniczyć konsekwencje możliwych zagrożeń technicznych lub politycznych. W związku z tym import gazu LNG pozwolił Francji na uzyskanie dostaw od nowych dostawców, takich jak USA, poprzez transport gazu do terminali LNG.

– Od czasu wojny na Ukrainie staraliśmy się zmniejszyć naszą wrażliwość na rosyjski gaz i zastąpić te rosyjskie dostawy gazem z innych źródeł – stwierdziła w 2022 roku Claire Waysand, zastępca dyrektora generalnego Engie, francuskiej grupy energetycznej

Rynek gazowy we Francji w 2023 roku

Według raportu „Statistical Review of World Energy 2024”, który został opublikowany przez Instytut Energii z siedzibą w Londynie, w 2023 roku Francja, która ma 4 terminale gazowe, nadal była wiodącym importerem LNG w Europie (30,7 Gm3), wyprzedzając Hiszpanię (24,9 Gm3) i Wielką Brytanię (19,4 Gm3). Francuski import skroplonego gazu ziemnego regularnie rósł w latach 2015-2019 (6,4 mld m3 w 2015 roku, 9,1 Gm3 w 2016 roku, 10,9 Gm3 w 2017 roku, 12,7 Gm3 w 2018 roku, 23,2 Gm3 w 2019 roku). W 2021 wynosił już ponad dwa razy więcej niż w 2015, bo aż 17,6 Gm3. Natomiast w 2022 r. w kontekście spadku importu rosyjskiego gazu wynosił 35,5 Gm3. Głównymi dostawcami LNG we Francji w 2023 roku byli: USA (43 procent), Algieria (18,2 procent), Rosja (15,6 procent), Katar (7,5 procent), Angola (2,9 procent), Nigeria (2% procent).

Pochodzenie gazu w Unii Europejskiej

Według danych Rady Europejskiej (RE), w 2023 roku głównym dostawcą gazu do Unii Europejskiej była Norwegia. Odpowiadała za 87,8 mld m3, czyli 30,3 procent europejskiego importu gazu. Rosja, dawniej główny dostawca do krajów europejskich, nadal stanowiła około 15 procent importu gazu z UE w 2023 roku. Na stronach Rady Europejskiej przeczytamy, że w 2019 roku kraj ten odpowiadał za prawie 41 procent importu gazu do UE, w porównaniu do 16 procent gazu z Norwegii. Udział rosyjskiego gazu w rurociągach, nie licząc LNG spadł do około 8 procent w 2023 roku. KE przypomina, jak ważny jest gaz dla mieszkańców Unii Europejskiej: „Gaz jest wykorzystywany głównie do wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania domów i procesów przemysłowych. Ponad 30 procent gospodarstw domowych w UE jest ogrzewanych gazem.”

Obecne trendy na rynku gazowym we Francji

Według francuskiego ministerstwa transformacji ekologicznej, zużycie gazu ziemnego we Francji spadło o 20 procent w latach 2021-2023. Ten historyczny spadek był związany między innymi z rosnącymi cenami i działaniami rządu, mającymi na celu większą dywersyfikację energii. W 2023 roku gaz ziemny nadal stanowił 13,5 procent zużycia energii pierwotnej we Francji. Produkcja biometanu, który był wprowadzany do sieci po oczyszczeniu, również mocno wzrosła w ostatnich latach 2022-2023 (z 9 TWh PCS w 2023 roku, w porównaniu do 7 TWh PCS w 2022 roku). Należy także zauważyć strategiczną rolę magazynowania energii nad Sekwaną. Francja ma 130 TWh pojemności magazynowej gazu, co odpowiada około jednej trzeciej jej rocznego zużycia. Te trendy zmniejszają ryzyko dla dostaw tego surowca we Francji, pomimo wycofania rosyjskiego gazu. Mimo to Francja pozostaje jednym z głównych importerów gazu na świecie, chociaż podobnie jak w innych częściach Europy, popyt spada.

Marcin Jóźwicki