Dowódcy wojsk NATO będą rozmawiać o Ukrainie

Autor: Redakcja19 sierpnia, 2025, 17:48

Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, podczas konferencji prasowej poprzedzającej szczyt NATO. Fot.: PAP / EPA / Koen Van Weel

Dowódcy wojskowi krajów NATO mają spotkać się w środę, by rozmawiać o Ukrainie – poinformowała agencja Reuters, powołując się na przedstawicieli USA i Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Amerykański urzędnik, który wypowiedział się na zasadzie anonimowości, przekazał, że w spotkaniu w formie wirtualnej ma wziąć udział przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA gen. Dan Caine. Plany mogą jednak się jeszcze zmienić – zastrzegło źródło.

Regularne spotkanie czy wynik szczytu Putin-Trump?

Według źródła w NATO ma być to regularne spotkanie na szczeblu szefów sztabów, zwołane przez przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO.

Inne źródło powiadomiło, że dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich ma poinformować szefów sztabów o wynikach piątkowego spotkania na Alasce prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina.

PAP / Biznes Alert

TAGI bezpieczeństwoUkraina

