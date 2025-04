Druga debata w Końskich na antenie TVP w likwidacji, TVN i Polsatu: m.in. Trzaskowski, Nawrocki, Hołownia, Biejat, Jakubiak – nie było m.in. Mentzena

Ośmiu kandydatów – w tym Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki – i ponad trzy godziny rozmowy. To była debata prezydencka tej kampanii, organizowana przez sztab Rafała Trzaskowskiego w Końskich. Początkowo debata, miała odbyć się jedynie między Rafałem Trzaskowskim, a Karolem Nawrockim, co wywołało niemałe oburzenie kandydatów i internautów, w szczególności, że sygnał debaty miała produkować TVP w likwidacji. Tematami przewodnimi debaty było bezpieczeństwo, polityka zagraniczna i gospodarka.

W debacie sztabu Trzaskowskiego uczestniczyło ośmioro kandydatów: Szymon Hołownia (Polska 2050), Rafał Trzaskowski (KO), Karol Nawrocki (bezpartyjny, popierany przez PiS) Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Joanna Senyszyn (była posłana SLD), Magdalena Biejat (Lewica), Krzysztof Stanowski, dziennikarz, szef Kanału Zero, Maciej Maciak (lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju). Zabrakło Sławomira Mentzena (Konfederacja) i Adriana Zanberga (Razem).

Karuzela z debatami w Końskich

Początkowo debatę Nawrockiemu zaproponował Trzaskowski, który już zapowiedział, że nie weźmie udziału w innej debacie w TV Republika w poniedziałek 14 kwietnia br. Debata Trzaskowskiego miała być transmitowana przez TVP w likiwdacji, TVN i Polsat. Sztab Nawrockiego zgodził się na propozycję debaty, z jednym warunkiem – w debacie muszą wziąć udział telewizje konserwatywne, m.in. Republika i wPolsce24. Na to nie zgodził się sztab Trzaskowskiego. W konsekwencji, w Końskich przeprowadzono dwie, konkurencyjne debaty – pierwsza, zorganizowana przez Republikę, wPolsce24 i Telewizję Trwam i druga, organizowana przez sztab Rafała Trzaskowskiego. Jeszcze tuż przed debatami, formuła obu transmisji była taka sama: Karol Nawrocki miał zmierzyć jeden na jeden się Rafałem Trzaskowskim. W dniu debaty jeden z kandydatów, Szymon Hołownia, wyraził chęć udziału w debatach, a za nim ruszyli inni kandydaci. W konsekwencji doszło do sytuacji, w której z debaty między dwoma kandydatami zrobiły się dwie dyskusje między pretendentami najważniejszego w Polsce urzędu. W debacie zorganizowanej przez Republikę, wPolsce24 i TV Trwam wzięło udział pięcioro kandydatów, a w tej zorganizowanej przez sztab Trzaskowskiego ośmioro.

Za przeprowadzenie debaty, organizowanej przez sztab Rafała Trzaskowskiego byli odpowiedzialni dziennikarze 3 stacji: Grzegorz Kajdanowicz (TVN), Joanna Dunikowska-Paź (TVP) i Piotr Witwicki (Polsat).

„Początkowo debatować miało dwóch kandydatów, ale sytuacja była dynamiczna, my także elastycznie na to wyzwanie odpowiadaliśmy” – powiedziała na samym wstępie dziennikarka TVP. Po czym przedstawiła Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego i pozostałych [nie] zaproszonych gości – kandydatów.

Każdy kandydat otrzymywał takie same pytania i miał minutę na odpowiedź. W ramach debaty, po bloku tematycznym, kandydaci mogli zadać wybranemu kontrkandydatowi pytanie dotyczące danego tematu. Prowadzący nie losowali kolejności i kilkukrotnie podkreślali, że TVP nie jest organizatorem debaty.

Bezpieczeństwo

Czy powinno się przywrócić obowiązkową służbę wojskową

Przeciwko opowiedziała się Magdalena Biejat, która zaproponowała skupienie na obronie cywilnej. Szymon Hołownia również nie jest zwolennikiem obowiązkowej służby wojskowej. Marszałek Sejmu stwierdził, że

„Kluczem jest to, żeby jak najwięcej osób przeszło dobrowolne szkolenia. To nie liczebność jest tu kluczem, a wyposażenie” – stwierdził Hołownia.

Takiego samego zdania był Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski, Maciej Maciak i Krzysztof Stanowski – który większość swojego czasu poświęcił na zwrócenie uwagi na to, że ta debata nie jest równa, bo nie biorą w niej udziału wszyscy kandydaci.

„Nie tak to powinno wyglądać, że telewizja publiczna w likwidacji organizuje w pewien sposób event jednego z kandydatów na prezydenta. Jest to dla mnie sytuacja całkowicie niezrozumiała i trudna do zaakceptowania. Gdybyśmy tu byli wszyscy, przełknąłbym to, ale tu połowy kandydatów nie ma” – dodał Stanowski.

Innego zdania był Marek Jakubiak, który zauważa braki personalne w polskiej armii. „Człowiek, który się szkoli 24 godziny nie jest żołnierzem” – komentował Jakubiak.

„Z jednej strony musimy liczyć na armię polską, a z drugiej strony musi to być armia europejska, jedno nie wyklucza drugiego” – przekonywała Senyszyn.

Migranci

Czy Polska powinna zamykać granice?

Jako pierwszy odpowiadał Trzaskowski, który zaczął od krytyki polityki imigracyjnej PiS. „My to wszystko teraz naprawiamy” – komentował Trzaskowski.

„Widzę, że dzisiaj się wylosowała ta wersja Rafała Trzaskowskiego, który akurat jest przeciwko wpuszczaniu migrantów. Cieszę się, bo akurat teraz się zgadzamy…Nie wiem, czy za tydzień będziemy się zgadzać” – zaczął Stanowski.

Joanna Senyszyn proponuje działanie w ramach Unii Europejskiej. „Musimy być przygotowani na to by migrantów asymilować, aby nie popełnić takiego błędu jak popełniła Francja” – martwiła się Senyszyn.

Karol Nawrocki krytykował pakt migracyjny i działania w tej sprawie obecnego rządu. „Jako prezydent państwa polskiego będę dążył do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego” – mówił Nawrocki.

Maciej Maciak zwrócił uwagę na to, że politycy, w kwestii migracji, mówią to co im się bardziej opłaca, a „Zjawisko migracji jest ponad właściwościami polskich polityków” – podkreślił.

Marek Jakubiak zwrócił uwagę na niepokojącą sytuację na granicy z Niemcami „Wczoraj policja niemiecka oświadczyła, że przekazała do Polski 10 tysięcy nielegalnych imigrantów. Musimy działać symetrycznie. Musimy uszczelniać granicę zachodnią i wschodnią” – mówił Jakubiak.

Szymon Hołownia powiedział, że „granica musi być szczelna i strzeżona”. Polityk zwrócił uwagę na to, że w Polsce dużo mówi się o tym co zrobić, żeby w Polsce było mniej cudzoziemców, natomiast „prawie w ogóle nie rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby w Polsce było więcej Polaków” – podsumował Hołownia.

Magdalena Biejat zwróciła uwagę na to, że „uchodźcy, migranci już tu są” a politycy powinni zadbać o to, aby ci ludzi byli sprawdzeni, mieli szansę się integrować, płacić podatki i stać się pełnoprawnymi obywatelami”

Polityka zagraniczna

Jakie doświadczenie, kontakty i kompetencje mają kandydaci w polityce międzynarodowej?

Karol Nawrocki czas na odpowiedź wykorzystał na wręczenie kontrkandydatowi, Rafałowi Trzaskowskiemu flagi w tęczowych kolorach. W późniejszym czasie debaty, Rafał Trzaskowski schował flagę i na prośbę kandydatki Lewicy, oddał ją Magdalenie Biejat. Krzysztof Stanowski również w niekonwencjonalny sposób podszedł do pytania. Przyznał, że nie ma kompetencji do sprawowania funkcji, a jako swój kontakt na arenie międzynarodowej wymienił polskiego koszykarza grającego kiedyś w amerykańskiej NBA Mariusza Gortata.

Co teraz powinno być strategicznym celem polskiej polityki zagranicznej?

Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski, Magdalena Biejat byli zgodni, że Polska powinna dbać o relacje Polski z USA, NATO i Unii Europejskiej. Według Joanny Senyszyn Polska musi dbać o dobre relację z UE i NATO, z naciskiem, że ważniejsze są relacje z UE.Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę na relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

„Polska silna, to jest Polska, która jest silna swoją siła. Historia nas uczy, że jeżeli możemy na kogokolwiek liczyć to zawsze na siebie. Ja nie mówię żebyśmy się obrażali na Niemców, Francuzów, ale musimy mieć własne cele strategiczne” – powiedział Marek Jakubiak.

„My musimy być lubiani i zapraszani” – mówił Maciej Maciak. Przytoczył przykład Węgier, które nie prowadziły „agresywnej zaczepnej polityki”. Chcemy to tego u nas” – podsumował Maciak.

Krzysztof Stanowski zwrócił uwagę na nieudolność polskiej dyplomacji. „Proponuje zacząć od tego, aby wybierać kompetentnych polityków. Wybierajmy ludzi, którzy nie gaszą pożarów, tylko potrafią przewidzieć co zrobić, żeby one nie wybuchły” – komentował Stanowski.

Gospodarka

Czy w sytuacji zagrożenia dopuszczają państwo podwyżkę podatków?

Kandydatka Lewicy Magdalena Biejat zauważyła, że Polska już wydaje wystarczająco dużo na obronność. Szymon Hołownia stwierdził, że w Polsce nie powinno się mówić o podwyżkach podatków, w celu zwiększenia wydatków na obronność. Argumentował to faktem, że na ten cel są środki z KPO.

Rafał Trzaskowski również podkreślił kwestie środków z KPO. Kandydat PO zauważył, że wydatki na obronność zostały „wyjęte” z deficytu.

Karol Nawrocki zapowiedział, że jeśli wygra Trzaskowski, to podatki najprawdopodobniej zostaną podwyższone. Kandydat popierany przez PiS jest zwolennikiem przekazywania 5 proc. PKB na obronność. Z kolei Joanna Senyszyn uważa, że 3,5 proc. PKB na obronność wystarczy. „Zwykłe gnioty” – tak komentował Maciej Maciak kupowane przez Polskę urządzenia wojskowe.

Krzysztof Stanowski stwierdził, że trzeba płacić większe podatki, bo wydatki na obronność zostały wyjęte z deficytu.

Podsumowanie – swobodne wypowiedzi kandydatów

Magdalena Biejat przekonywała do głosowania na „swoje wartości”. Podkreślała dokonania Lewicy w rządzie.

Szymon Hołownia powiedział: „Cieszę się Rafał, że się wam wbiłem na tę debatę; panie Karolu, dość już w Polsce oglądania tego wiecznego sporu między Kargulem i Pawlakiem. Czy tak ma wyglądać następne 5 lat?” – pytał marszałek Sejmu.

Marek Jakubiak zwrócił uwagę na zagrożenie ze strony migrantów „Nazywam się Marek Jakubiak, jestem chłopakiem z Mokotowa, mam swoje lata. Głosujcie w pierwszej turze z sercem i rozumiem, a w drugiej, za patriotyzmem.”

Maciej Maciak podkreślał, że nigdy nie rządził Polską i całe życie żył jak zwykły człowiek. Zaproponował wyborcom, że jeśli w drugiej turze nie będzie na kogo głosować, aby nie szli na wybory.

Karol Nawrocki skupił się na krytyce. „Wymiar sprawiedliwości leży na ziemi, w Polsce jest drogo, Polska się zwija, a nie rozwija. Presja ideologii niszczy Polskę. Chcę Polski bezpiecznej z 300-tysięczną armią, normalnej, z ambicjami – mówił Nawrocki.

„Jeśli chcecie demokracji, praworządności, lepszego życia, głosujcie na mnie” – powiedziała Joanna Senyszyn.

Krzysztof Stanowski zwrócił przekonywał, że kontrkandydaci potrafią obiecywać to samo po raz kolejny. „Można wyprzeć z głowy fakt, że miało nie być miliardów na TVP, a potem korzystać z propagandowej maszynki, jaką TVP dalej jest. Można opowiadać o kwocie wolnej od podatku, chociaż dopiero co się zapowiadało, że jej nie będzie. Wy już rządzicie Polską. Oddajcie jak najbardziej świadomy głos, byle nie na mnie” – podsumował Stanowski.

Zdaniem kandydata PO politycy powinni pomóc tym, którzy chcą budować wspólnotę. „Potrzebna jest nie pięść, a otwarta ręka” – mówił Trzaskowski.

Niebecni, min. Mentzen i Zanberg

Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen na portalu X opublikował filmik w którym poinformował, że sztab Rafała Trzaskowskiego zaprosił kontrkandydatów na debatę, która miała się odbyć o godz. 20.00 dopiero o godz. 18.20.

„Nie będę brał udziału w tym cyrku organizowanym teraz w Końskich” – zadeklarował Mentzen. Podobnego zdania był kandydat partii Razem Adrian Zanberg, który na X zamieścił wpis, w którym poinformował, że sztab Trzaskowskiego zaprosił go na debatę 90 min przed jej rozpoczęciem. „Jeśli to nie jest farsa, to co to? To jest kompletnie niepoważne” – komentował na X Zanberg.

Krzysztof Łoziński/debata sztabu Rafała Trzaskowskiego/ X Sławomir Mentzen/ X Adrian Zanberg