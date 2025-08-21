Drugi kwartał 2025 roku minął Orlenowi pod znakiem inwestycji

Orlen przedstawił swoje wyniki za drugi kwartał bieżącego roku. Oprócz podwojenia zysku operacyjnego EBiTDA LIFO i prawie dwóch miliardów zysku netto zwraca uwagę na blisko 14 miliardów złotych na inwestycję.

– Za nami bardzo dobry kwartał, w którym wypracowaliśmy wysokie zyski. Konsekwentnie realizowaliśmy nasze zobowiązania. Przede wszystkim uwolniliśmy cały region od ropy naftowej z Rosji. Skutecznie zamknęliśmy ten rozdział i dziś już wszystkie nasze rafinerie przerabiają surowiec pochodzący z innych rejonów świata. Zwiększamy bezpieczeństwo, kontynuując wielkie inwestycje w energetyce. Efektem tych działań są kolejne wiatraki na pierwszej w Polsce farmie wiatrowej na Morzu Bałtyckim. W przyszłym roku do polskich domów i przemysłu popłynie z niej czysta energia elektryczna. Niezależnie od prowadzonych inwestycji w centrum naszych działań pozostają klienci, którym oferowaliśmy najtańszą od trzech lat energię. Od lipca 7 milionów Polaków oraz instytucje użyteczności publicznej otrzymują niższe o prawie 15 procent rachunki za gaz, co oznacza nawet 1000 zł oszczędności w skali roku. Prowadzimy biznes odpowiedzialnie, utrzymując zaufanie rynku – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Koncern zakończył rozbudowę Terminalu Gazu Płynnego w Szczecinie, co pozwoliło zwiększyć jego przepustowość do 400 tysięcy ton LNG rocznie. Kontrakt został w całości zrealizowany przez polskie firmy, a jego wartość wyniosła 150 milionów złotych. Pozostając przy gazie firma rozwinęła krajową produkcję gazu o 700 milionów metrów sześciennych ze złoża Trzebusz (zachodniopomorskie). Tym samym łączne zasoby wydobywalne gazu ziemnego w regionie zwiększyły się do 2,3 miliardów metrów sześciennych.

Orlen poczynił również inwestycje w nowoczesne technologie. Pozyskał z Krajowego Planu Odbudowy prawie dwa miliardy złotych, które przeznaczy na budowę dwóch kolejnych instalacji wodorowych. Firma już korzysta z technologii Multifuel, która pozwala na wykorzystanie wodoru, gazu ziemnego lub ich mieszanek w dowolnych proporcjach. Proces jest w pełni zautomatyzowany.

Firma wprowadziła na rynek nowy rodzaj paliwa samolotowego, SAF. Pochodzi ono z surowców odnawialnych lub odpadowych, co ogranicza emisje gazów cieplarnianych na etapie produkcji jak i spalania paliwa przez samoloty.

Pierwsze polskie morskie wiatraki

W drugim kwartale Orlen kontynuował budowę pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Wraz ze swoim partnerem Nothland Power położyli fundamenty pod ponad połowę wiatraków oraz zamontowali pięć turbin wiatrowych. Pierwsza energia z Baltic Power popłynie w 2026 roku.

Na początku kwartału firma uruchomiła w Świnoujściu terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych. Projekt już działa wspierając budowę Baltic Power. Firma podpisała również dwie długoterminowe umowy z „kluczowymi firmami działającymi na rynku offshore”.

Od początku roku Orlen wybudował lub zmodernizował 1,8 kilometra sieci i przyłączył 16,7 tysięcy nowych odbiorców energii elektrycznej. Na program modernizacji sieci energetycznych na północy Polski pozyskał 7,7 miliardów złotych z KPO.

Koniec z Rosją, bliżej Ukrainy

Orlen przyjął ostatnią dostawę ropy z Rosji. Trafiła ona do Czech. Rafinerie w Polsce i na Litwie są niezależne od rosyjskiego surowca od 2023 roku.

W minionych miesiącach Orlen podpisał również nowe umowy z ukraińskim Naftogazem. Dzięki temu wolumen dostaw gazu ziemnego do Ukrainy wzrósł do ponad 430 miliardów metrów sześciennych. Paliwo pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a do Ukrainy trafia przez gazoporty w Polsce i na Litwie.

Koncern podpisał z Naftogazem również memorandum o współpracy przy projektach wydobywczych, rozwoju segmentu downstream i wzmocnieniu relacji transgranicznych oraz handlowych.

Wyniki grupy

– Omawiając nasze wyniki należy zwrócić szczególną uwagę na dobrą kontrybucję każdego z segmentów. To potwierdzenie odporności naszego modelu biznesowego na zmienność na rynkach oraz ich sezonowość. Wysokie przepływy z działalności operacyjnej wspierają realizację projektów inwestycyjnych oraz naszą politykę dywidendy. Już 1 września wypłacimy naszym akcjonariuszom najwyższą w historii – mówi Magdalena Bartoś, wiceprezes Orlenu ds. finansowych.

W drugim kwartale 2025 roku grupa osiągnęła przychody na poziomie 60,7 miliardów złotych, EBITDA LIFO w wysokości 9,2 miliardów złotych i przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 10,5 miliardów złotych.

Segment Upstream & Supply osiągnął zysk EBITDA na poziomie 3,5 miliardów złotych. Jest to więcej o 4,5 miliarda złotych w ujęciu rok do roku. Segment Downstream osiągnął wynik EBIDTA LIFO na poziomie 2,2 miliardów złotych. Rafinerie Orlenu przerobiły 9,8 milionów ton ropy, co stanowi pięcioprocentowy wzrost w porównaniu z drugim kwartałem 2024 roku.

Segment Energy wypracował zysk EBITDA na poziomie 2,2 miliardów złotych, co w ujęciu rok do roku stanowi wzrost o 368 milionów złotych. Łączna moc zainstalowana w grupie wyniosła 6,2 GWe. Orlen wyprodukował łącznie 3,8 TWh energii elektrycznej, co jest wzrostem o 27 procent rok do roku. EBITDA segmentu Consumers & Products wyniosła dwa miliardy złotych, co jest wzrostem o 368 milionów.

Spółka wygenerowała w omawianym okresie 10,5 miliardów złotych przepływów z działalności operacyjnej, a wskaźnik długu netto do zysku operacyjnego EBITDA na koniec minionego kwartału wyniósł (-)0,08.

Orlen otrzymał najwyższe w historii oceny ratingowe: A3 od Agencji Moody’s Investors Servic i BBB+ od Agencji Fitch Ratings.

Orlen / Marcin Karwowski