Dystrybucja węgla może być dobrze skoordynowana, premier ma swojego łącznika z samorządami Alert

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wojewodami, tematem rozmów było omówienie i skoordynowanie dystrybucji węgla z samorządami. – Chcemy poprzez gminy dotrzeć do wszystkich obywateli, którzy potrzebują jeszcze węgla – podkreślił szef rządu.

Mateusz Morawiecki w Berlinie. Fot. Kancelaria Premiera RP

Premier Morawiecki o koordynacji dystrybucji węgla

Premier spotkał się z wojewodami, aby omówić i skoordynować dystrybucję węgla. Rozmowy odbyły się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 17 października. – Mamy ciepło systemowe i tutaj troszczymy się o to, żeby do elektrociepłowni dotarł węgiel, żeby gaz był możliwy również do nabycia, ale mamy też to ciepło pochodzące ze źródeł indywidualnych – czyli z pieców. I tutaj od wielu miesięcy, co najmniej od czasu nałożenia embarga na węgiel rosyjski, ściągamy węgiel z całego świata – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Rozmowy są częścią wdrażania nowych rozporządzeń i jak podkreślił premier, wojewodowie są łącznikiem miedzy administracją rządową a samorządami. – Chcemy, poprzez gminy dotrzeć do wszystkich obywateli, którzy potrzebują jeszcze węgla – podkreślił szef rządu. – Chciałbym, aby wojewodowie byli naturalnym łącznikiem pomiędzy samorządami a administracją rządową, która od ładnych kilku miesięcy nadzoruje proces importu węgla, pozyskiwania węgla z całego świata, tak żeby jego nie zabrakło – zaznaczył.

Zgodnie z nowymi przepisami, węgiel importowany przez państwowe spółki będzie sprzedawany w korzystnej cenie samorządom. Samorządy będą mogły kupić węgiel za 1500 zł i sprzedać za maksymalnie 2000 zł. Różnica, między kupnem od importera a sprzedażą mieszkańcom, jest dochodem gminy. – Spięcie tych wszystkich tematów pomiędzy wojewodami, samorządami, gminami, Ministerstwem Aktywów Państwowych, importerami węgla, Ministerstwem Klimatu i Środowiska i całą administracją rządową i jest zadaniem kluczowym, niebanalnym, bardzo ważnym. O koordynację tego zadania chciałbym właśnie wszystkich państwa poprosić – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Węgiel w niższej cenie będzie sprzedawany osobom, które spełniły warunki dodatku węglowego.

KPRM/Maria Andrzejewska