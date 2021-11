Dzięki nowej inwestycji gorzowska elektrociepłownia odejdzie od węgla

PGE Energia Ciepła planuje całkowicie wycofać z eksploatacji kocioł węglowy. Z racji zrezygnowania z kotła węglowego PGE Energia Ciepła zainwestuje w nową jednostkę wytwórczą – kotłownię rezerwowo-szczytową o mocy 62 MWt na gaz

-Jako producent ciepła i energii elektrycznej jesteśmy nieodłączną częścią miast, w których prowadzimy działalność. Naszą ambicją jest mieć do roku 2030 co najmniej 70 procent ciepła wytwarzanego z paliw nisko bądź zeroemisyjnych. Aby to osiągnąć w naszych elektrociepłowniach prowadzimy projekty inwestycyjne zmierzające do całkowitego wyeliminowania węgla w procesie produkcji. Prowadzone przez nas działania maja na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w miastach, w których działamy, a także poprawę jakości powietrza, co w konsekwencji przekłada się na zdrowie mieszkańców– powiedział Maciej Jankiewicz, wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła.

-W ramach projektu powstanie m. in. budynek kotłowni na terenie elektrociepłowni, stacja przygotowania gazu, dwa kotły oraz niezbędna infrastruktura, w tym rurociągi oraz instalacje elektryczne. Podstawowym paliwem ma być wysokometanowy gaz systemowy. Koszt inwestycji przekroczy 40 mln zł – czytamy w komunikacie.

– Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej jest ważnym elementem programu inwestycyjnego gorzowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. Ta inwestycja pozwoli na całkowite wyłączenie z eksploatacji kotła węglowego do końca 2023 roku. Wpłynie to pozytywnie nie tylko na jakość powietrza w mieście, ale także na poprawę efektywności wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła naszej elektrociepłowni – powiedział Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Wykonawcą inwestycji jest Bipromet S.A. z Katowic, który zaprojektuje oraz wybuduje cały obiekt w formule „pod klucz”. Prace potrwają do końca 2023 roku.

PGE Energia Ciepła/Aleksander Tretyn