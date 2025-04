Dzień ziemii – Ile kosztują zmiany klimatu?

Powodzie w Polsce i Hiszpanii. Susze w Somalii i Kenii, cyklony uderzające w Madagaskar. Skutki zmian klimatu nie tylko zagrażają środowisku, ale już dziś generują ogromne koszty ekonomiczne.

W Dniu Ziemi Polska Akcja Humanitarna alarmuje, że do 2050 r. liczba głodujących i niedożywionych osób na świecie może wzrosnąć nawet o 1/5, właśnie z powodu kryzysu klimatycznego.

Skutki zmian klimatu są coraz bardziej widoczne na całym świecie i przez ostatnią dekadę kosztowały globalną gospodarkę aż 2 biliony dolarów. W ciągu najbliższych 25 lat, o ile nie zostaną podjęte zdecydowane działania, klimat co roku będzie wystawiać rachunek na kwotę 38 bilionów dolarów. To realne zagrożenie, które uderzy – i już uderza – w najmniej zamożne kraje. Dziś 1,8 mld ludzi doświadcza zagrożeń takich jak przedłużające się susze, nagłe i niszczycielskie powodzie, bardzo wysokie temperatury czy pożary lasów. Wiele z nich będzie musiało ratować się ucieczką, by ocalić zdrowie i życie.

– Tak to właśnie jest, że ci, którzy najmniej się przyczyniają do niszczenia środowiska, płacą za to najwyższą cenę – podkreśla prezes PAH Maciej Bagiński. – Odwiedzając miejsca naszych działań, wielokrotnie widziałem, jak niszczycielskie potrafią być naprzemienne susze i powodzie w krajach, które są pogrążone w kryzysach humanitarnych. To dla nich dodatkowy, mocny cios.

Zmiany klimatu niosą za sobą ogromne konsekwencje dla rolnictwa i hodowli, już teraz niwecząc możliwości utrzymania się całym społecznościom na Globalnym Południu. Nieprzewidywalne i gwałtowne opady deszczu na przemian z wyniszczającymi suszami odbierają ludziom żywność, zdrowie, a nawet życie. Już w 2050 r. poziom głodu i niedożywienia na świecie może wzrosnąć z tego powodu o 20%, a większość zgonów dzieci spowodowanych kryzysem klimatycznym będzie wynikiem właśnie niedożywienia.

– Najbardziej cierpią dzieci – coraz więcej z nich nie otrzymuje wystarczającej ilości kalorii i składników odżywczych potrzebnych do prawidłowego rozwoju. – mówi Magdalena Irzycka z warszawskiego biura PAH. – Dzieje się tak, bo na całym świecie wzrastają ceny żywności, a coraz więcej rodzin staje przed wyborem: zapłacić za jedzenie, lekarstwa czy za czystą wodę? Dlatego ich przetrwanie często zależy od udzielonej na czas pomocy.

W Polsce widzieliśmy na własne oczy, jak wezbrane rzeki przebijają zapory, zalewając wsie i miasta, porywając ze sobą domy, mosty i auta. To, co dla Polaków stało się rzadkim, tragicznym wydarzeniem, jest codziennością w Kenii, Madagaskarze, Sudanie Południowym czy Somalii. Dlatego PAH pomaga na miejscu, angażując mieszkańców w zrównoważone ekologicznie projekty – wspiera odporne na zmiany klimatu rolnictwo, dba o stan gleb i zalesienie, umożliwia dostęp do wody i prądu, jak i prowadzi szkolenia z identyfikowania zagrożeń klimatycznych.

Polska Akcja Humanitarna od 32 lat nieprzerwanie niesie pomoc ludziom w krajach dotkniętych głębokimi kryzysami humanitarnymi. Działania te są możliwe dzięki solidarności i finansowemu wsparciu darczyńców PAH – obywateli, instytucji i firm.

