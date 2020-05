EBI wesprze produkcję akumulatorów kwotą miliarda euro Alert

Europejski Bank Inwestycyjny potwierdził na wtorkowym spotkaniu European Battery Alliance, że najprawdopodobniej zostanie zwiększone wsparcie finansowe dla projektów związanych z bateriami do ponad miliarda euro w 2020 roku.

Wsparcie dla akumulatorów

Podczas spotkania wiceprezes EBI Andrew McDowell potwierdził zaangażowanie banku we wspieranie silnego, niezależnego europejskiego przemysłu akumulatorowego. Zdolność produkcyjna projektów ogniw litowo-jonowych – zarówno tych już zatwierdzonych lub podpisanych, jak i będących w trakcie oceny wynosi 51 GWh. Dla porównania, obecne roczne moce produkcyjne w UE wynoszą 49 GWh (USA: 49 GWh; Chiny: 447 GWh). Ponadto EBI finansuje rozwój nowych materiałów, ulepszone systemy zarządzania akumulatorami i recykling akumulatorów.

– Kryzys Covid-19 uwidocznił podatność Europy na przerwy w dostawach kluczowych materiałów i technologii. W miarę przyspieszania transformacji energetycznej stworzenie europejskiego przemysłu akumulatorowego ma zasadnicze znaczenie dla ochrony pozycji konkurencyjnej Europy w światowej gospodarce – powiedział wiceprezes EBI Andrew McDowell.

Najnowocześniejsze akumulatory już przyczyniają się do dekarbonizacji gospodarki UE. Posiadają kluczowe rozwiązania dla technologii niskoemisyjnych, takich jak pojazdy elektryczne. Cały przemysł akumulatorowy w UE zatrudnia ponad 30 000 osób w 14 krajach. Dalszy rozwój niezależnego europejskiego ekosystemu akumulatorów pozwoliłby Unii odegrać ważną rolę na rynku, który ma wzrosnąć do 250 mld EUR rocznie do 2025 roku.

EU Business/Michał Perzyński