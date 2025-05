Efektywne zarządzanie energią w firmie: jak to zrobić dzięki produktom od TAURONA?

Wzrost cen energii oraz obowiązki regulacyjne sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorstw szuka skutecznych sposobów na zmniejszenie zużycia mediów w firmie, w tym energii elektrycznej. Dla dużych organizacji ważne jest nie tylko spełnienie wymagań prawnych, ale przede wszystkim kontrola nad tym, jak energia jest wykorzystywana. TAURON wspiera ten proces, oferując narzędzia, które pomagają firmom ograniczać koszty i lepiej zarządzać zużyciem.

Audyt i optymalizacja energii w Twojej firmie – 3 kluczowe narzędzia

W 2025 roku większość dużych firm działających w Polsce musi zrealizować obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Wynika to z ustawy o efektywności energetycznej i dotyczy firm, które zatrudniają minimum 250 osób lub spełniają odpowiednie progi finansowe. Choć dla wielu to przede wszystkim kwestia zgodności z przepisami, coraz więcej firm traktuje ten proces jako okazję do zrozumienia, gdzie zużywana energia generuje niepotrzebne koszty. Dobrze przeprowadzony audyt staje się punktem wyjścia do działań, które faktycznie przekładają się na oszczędności.

TAURON wspiera firmy w tym obszarze, oferując trzy uzupełniające się rozwiązania: audyt energetyczny przedsiębiorstwa, audyt efektywności energetycznej oraz optymalizację opłaty mocowej.

Obowiązkowy audyt energetyczny dla firm

Audyt energetyczny przedsiębiorstw obejmuje te obszary, które odpowiadają za największy udział w zużyciu energii. Zazwyczaj są to procesy produkcyjne, systemy wentylacji, oświetlenie czy urządzenia techniczne. Celem jest nie tylko zebranie danych, ale przede wszystkim wskazanie miejsc, w których możliwe są oszczędności. Rekomendacje przygotowywane przez ekspertów TAURONA są dostosowane do realiów działania danej organizacji i możliwe do wdrożenia bez dezorganizacji codziennej pracy. W wielu przypadkach ich zastosowanie pozwoliło firmom zmniejszyć zużycie energii od 30 do 50%, co przełożyło się na duże oszczędności w skali roku.

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej to rozwiązanie dla firm, które chcą aktywnie inwestować w poprawę swojego bilansu energetycznego. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie tzw. białych certyfikatów – potwierdzeń oszczędności energii, które stanowią podstawę do ubiegania się o dofinansowanie modernizacji. Audyt wskazuje konkretne działania, takie jak wymiana urządzeń, odzysk ciepła czy usprawnienie procesów, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii w długim okresie czasu.

Optymalizacja opłaty mocowej

Opłata mocowa to dodatkowy koszt na rachunku za prąd, który wynika z tego, kiedy firma zużywa energię – nie ile jej zużywa, tylko w jakich godzinach. Im większe zapotrzebowanie w tzw. godzinach szczytu (czyli wtedy, gdy sieć jest najbardziej obciążona), tym wyższa stawka. W efekcie firmy, które intensywnie pracują w ciągu dnia, często płacą więcej, niż mogłyby. TAURON pomaga to uporządkować – analizuje profil zużycia i wskazuje zmiany, które pozwalają tę opłatę obniżyć, bez konieczności inwestycji w infrastrukturę.

Dla przedsiębiorstw, które chcą podejść do zarządzania energią w sposób uporządkowany i świadomy, TAURON przygotował także e-book „Jak zwiększyć efektywność energetyczną w Twojej firmie?”. To praktyczne źródło wiedzy dla tych, którzy chcą wiedzieć, od czego zacząć i jak podejść do tematu efektywności energetycznej w firmie.