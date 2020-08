Białe certyfikaty do korekty. Nowela ustawy o efektywności energetycznej pozwoli oszczędzić 5,58 mln toe Alert

Ministerstwo klimatu opublikowało projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej, której zapisy mają pozwolić osiągnąć cel poprawy efektywności do 2030 roku. Projekt zakłada, że oszczędności nie mniejsze niż 5,58 mln ton oleju ekwiwalentnego (toe) w ciągu 10 lat.

Białe certyfikaty w obecnej formie nie zdały egzaminu

Skierowany do konsultacji publicznych projekt ma na celu dostosowanie polskiego prawa do dyrektyw UE. Ministerstwo przypomniało, że dyrektywa ws. efektywności energetycznej z 2018 roku wyznaczyła ogólny cel oszczędności energii dla Unii Europejskiej w wysokości 32,5 procent do 2030 roku oraz opisała ścieżkę wprowadzania oszczędności. Proponowane zmiany w ustawie o efektywności energetycznej maja na celu dostosowanie do prawa UE obecnie obowiązujących przepisów w zakresie efektywności energetycznej oraz prowadzić do oszczędności nie mniejszych niż 5,58 mln toe w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2030 roku. Zdaniem ministerstwa, obecne regulacje i system tzw. białych certyfikatów nie pozwalają na osiągnięcie tego celu, niezbędne jest zatem wprowadzenie nowych rozwiązań.

Projekt zakłada m.in., że umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC), zawierane przez podmioty publiczne nie powodują zwiększenia długu publicznego. Celem tej zmiany jest skłonienie instytucji do szerszego korzystania z tego typu usług. Systemem białych certyfikatów mają zostać objęte dodatkowe podmioty, a więc dystrybutorzy i sprzedawcy paliw ciekłych. W uzasadnieniu, podkreślono, że obecny system certyfikatów jest nieefektywny, m.in. innymi dlatego, że minimalna objęta nim oszczędność to 10 toe, co jest wartością stosunkowo dużą, osiągalną jedynie dla podmiotów instytucjonalnych, a nie u indywidualnych odbiorców końcowych.

Co w zamian?

Projekt zakłada powołanie centralnego rejestru oszczędności energii. Mają w niej być gromadzone dane dotyczące zrealizowanych projektów efektywności energetycznej za pomocą środków alternatywnych. – Powoli to agregować efekty projektów oszczędnościowych, na przykład przeprowadzanych u wielu odbiorców końcowych, w tym indywidualnych. Do rejestru trafiłyby informacje na temat konkretnych projektów, podmiotów realizujących te projekty, oraz okresie uzyskiwania oszczędności, formie i kwocie dofinansowania i wysokości skumulowanej ilości energii finalnej do 2030 roku – wyjaśnia resort. Projekt nakłada także na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek zamontowania ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu do 1 stycznia 2027 roku. – Dostawcy ciepła i gazu będą zobowiązani do informowania odbiorcy o ilości gazu i ciepła zużytego w poprzednim roku, analogicznie do obowiązków dostawców energii elektrycznej – czytamy.

Nowela zakłada także zmianę ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zaproponowano włączenie ministra właściwego ds. energii do składu Kolegium do ds. Spraw Cyberbezpieczeństwa.W efekcie ma to uwzględnienić w wielu aspektach dotyczących cyberbezpieczeństwa, potrzeb, opinii, sektora energetycznego, który z racji wyżej wskazanej odmienności nie zawsze może dostosować się do rozwiązań pasujących w innych sektorach.

Bartłomiej Sawicki