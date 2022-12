Państwo przeznacza ponad 100 tys. złotych na dofinansowanie efektywności energetycznej (INFOGRAFIKA) Alert

Polski Alarm Smogowy porównał poprzednią edycję z nowymi zasadami programu Czyste Powietrze. Od nowego roku będzie można aplikować o dotację nawet dwukrotnie wyższą niż dotychczas, a osoby najuboższe otrzymają do 135 000 złotych.

Polski Alarm Smogowy, program Czyste Powietrze

Od 3 stycznie 2023 roku będzie można aplikować o dofinansowanie programu Czyste Powietrze. Zgodnie z nowymi zasadami, dotacja może być nawet dwukrotnie wyższa niż dotychczas. Program wchodzi w życie osoby najuboższe otrzymają do 135 000 zł. Taki wzrost dofinansowania ma umożliwić właścicielom domów jednorodzinnych realizowanie większych i korzystniejszych inwestycji. W efekcie wymiany starych kotłów i poprawy efektywności energetycznej budynków, zmniejszą się rachunki za energię.

Czyste Powietrze po zmianach

Polski Alarm Smogowy przygotował zestawienie starych i nowych zasad programu Czyste Powietrze z wyszczególnieniem najważniejszych zmian. Wzrosną maksymalne poziomy dotacji, zmienią się progi dochodowe uprawniające do korzystania z programu oraz pojawi się finansowa premia dla bardzo dobrze ocieplonych domów. Jedną ze zmian jest też możliwość ponownego złożenia wniosku na ocieplenie domu, nawet jeśli już raz otrzymaliśmy dotację z programu na wymianę kotła. – Bardzo dobrą zmianą są dużo większe pieniądze na efektywność energetyczną, gdyż najczystszą i najtańszą energią jest ta, której nie zużyjemy. Potencjał oszczędności energii w polskich, słabo docieplonych domach jest bardzo duży – mówi lider PAS Andrzej Guła.

Jak pokazuje PAS, osoba uprawniona do podstawowego poziomu dofinansowania będzie mogła otrzymać do 30 tys. złotych. Teraz kwota wzrosła do 66 tys. złotych. To daje możliwości na bardziej zaawansowaną termomodernizację budynków. Ci, którzy się na to zdecydują muszą sporządzić audyt energetyczny.

– Inwestycja taka musi prowadzić do ograniczenia zużycia energii użytkowej do poziomu 80 kWh/m2/rok bądź 40 procent zmniejszenia zużycia energii – mówi rzecznik PAS Piotr Siergiej. – Zima jest dobrym okresem na sporządzenie audytu energetycznego i przygotowanie do remontu. Dobrą wiadomością jest również to, że audyt jest w 100 procentach refinansowany w kwocie 1200 złotych – dodaje.

W przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła wraz z instalacją PV dotacja wyniesie 41 tys. złotych zamiast 66 tys. złotych. (dla osób kwalifikujących się do podstawowego poziomu wsparcia; kwoty dla osób o niższych dochodach będą odpowiednio wyższe).

Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?

– Tylko szeroka kampania informacyjna pokazująca korzyści z inwestycji w efektywność energetyczną może przyspieszyć tempo realizacji programu, co jest niezbędne zarówno dla poprawy jakości powietrza jak i ochrony gospodarstw domowych przed skutkami wzrastających cen energii – mówi Siergiej – Niezwykle ważne jest też skuteczne włączenie do programu osób najuboższych. Obecne zasady programu wprawdzie przewidują dla nich bardzo wysokie dotacje, ale są one w praktyce niedostępne. Aby uzyskać zwrot pieniędzy za ocieplenie domu osoby ubogie muszą najpierw wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni. Konieczne jest więc wprowadzenie mechanizmu prefinansowania inwestycji dla osób najuboższych – zaznacza.

Polski Alarm Smogowy/Maria Andrzejewska