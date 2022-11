Amerykanie zaniżają prognozę popytu na ropę w przyszłym roku Alert

Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (Energy Information Administration, EIA – red.) obniżyła swoją prognozę wzrostu światowego popytu na ropę na przyszły rok. Wcześniej prezydent USA Joe Biden ostro skrytykował firmy naftowe za niezwiększanie podaży, a w zeszłym miesiącu OPEC+ obniżył cele produkcyjne o 2 mln baryłek dziennie.

Wydobycie w USA. Źródło: Wikipedia

Rynek ropy w 2023 roku

EIA obniżyła swoją prognozę wzrostu światowego popytu na ropę na 2023 roku o 320 tysięcy baryłek dziennie, do 1,16 mln baryłek dziennie, jednocześnie zwiększając wzrost popytu na ropę na 2022 rok o 140 tysięcy baryłek dziennie do 2,6 mln baryłek dziennie. Agencja przewiduje, że światowe zapasy ropy zaczną ponownie spadać na początku 2023 roku. EIA spodziewa się, że w przyszłym roku światowe zapasy ropy spadną o 1,2 mln baryłek dziennie w pierwszym kwartale przyszłego roku, co oznacza średnią stratę 300 tysięcy baryłek dziennie w całym 2023 roku.

Według EIA wydobycie ropy naftowej w USA wynosi średnio 11,83 mln baryłek dziennie w tym roku i 12,31 mln baryłek dziennie w przyszłym roku. EIA przewiduje również spadek wydobycia ropy przez OPEC w listopadzie i grudniu. Ponadto EIA podaje, że całkowite wydobycie ropy przez OPEC w 2023 roku wyniesie średnio 28,9 mln baryłek dziennie, czyli o 300 000 baryłek dziennie więcej niż w tym roku.

Prognozy dotyczące ceny baryłki ropy Brent na przyszły rok to średnio 95,33 dolarów, w porównaniu ze średnią 102,13 dolarów w 2022 roku

Energy Information Administration/OilPrice/Michał Perzyński