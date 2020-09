Środki na transformację będą przyznawane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” Alert

Fot. BiznesAlert

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego dyrektor polskiego biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego Piotr Michałowski opowiedział o szczegółach mechanizmu sprawiedliwej transformacji.

– Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji to dokumenty, który stanowią część Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Mają być one warunkiem przyznania funduszów w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Będą one pisane przez poszczególne państwa członkowskie, które będą beneficjentami funduszu. W tym dokumencie należy wskazać które inwestycje są najważniejsze w najbliższych latach. Część funduszy będzie dostępna w formie grantów, a część w formie pożyczek – powiedział Piotr Michałowski.

– Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie będzie jedynym źródłem finansowania mechanizmu. Fundusz jest pierwszym filarem mechanizmu, pozostałe dwa filary to pożyczki. Rolą Europejskiego Banku Inwestycyjnego będzie zarządzanie trzecim filarem, gdzie będziemy mówili o pieniądzach w wysokości 1,5 mld euro, które dostaniemy od Unii Europejskiej, i które będziemy mogli wydać na uatrakcyjnienie naszej oferty kredytowej. My od siebie dołożymy jeszcze 10 mld euro. Trzeba pamiętać, by szybko korzystać z tych środków, bo będzie obowiązywała zasada „kto pierwszy, ten lepszy” – podkreślił dyrektor polskiego biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Opracował Michał Perzyński