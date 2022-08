Trzy miliony złotych zostaną przeznaczone na eko-edukację w Zachodniopomorskim Alert

W ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej została podpisana umowa na wsparcie eko-edukacji w województwie Zachodniopomorskim. Dotacja ma wynieść trzy miliony złotych.

Źródło: freepik

Celem programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowanych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecin to drugi po lubelskim Wojewódzki Fundusz, który przystąpił do Programu. W najbliższym czasie umowy zawrą pozostałe Fundusze, a na edukację ekologiczną w regionach zostanie przeznaczone ponad 60 milionów złotych.

Beneficjenci programu

To kolejny bardzo ważny i potrzebny program dla Mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego. Beneficjentem końcowym są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 33 k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych. Intensywność dofinansowania wynosić będzie: do 95 procent faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin, których co najmniej 10 procent powierzchni stanowi teren parku narodowego i do 90 procent faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla pozostałych podmiotów. To ogromne wsparcie które, zostanie przekazane na budowanie świadomości ekologicznej na terenie naszego województwa – mówi prezes zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Marek Subocz.

Fundusze przeznaczone na realizację

Budżet na realizację programu w województwie Zachodniopomorskim wynosi trzy mln zł. Planowana kwota udostępnienia środków dla WFOŚiGW w Szczecinie przez NFOŚiGW w Warszawie wynosi 2,5 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta końcowego wynosi 150 tysięcy zł. Realizacja zadań prowadzona będzie w oparciu o Umowę udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji Programu Priorytetowego o nazwie „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, która została podpisana 8 sierpnia. Szczegóły naboru zostaną ogłoszone na stronie WFOŚiGW Szczecin już niebawem.

– WFOŚIGW w Szczecinie jest jednym z liderów działań w ramach programu edukacji ekologicznej w kraju. Jako pierwszy aplikował o środki do NFOŚiGW, czego efektem jest podpisana dziś umowa, druga tego typu w kraju. Przyznane środki pozwolą na rozpoczęcie naboru i wdrożenie na terenie województwa zachodniopomorskiego szeregu przedsięwzięć kształtujących postawy proekologiczne – powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

– Edukacja ekologiczna jest obszarem niezwykle istotnym dla Narodowego Funduszu i zawsze kładł on duży nacisk na jej efektywne wdrażanie. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji jest doskonałym potwierdzeniem tego faktu. Przeznaczona na ten Program kwota 56 mln. zł, w połączeniu z wkładem własnym Wojewódzkich Funduszy da ponad 60 mln złotych, co stanowi znaczny wkład w rozwój edukacji ekologicznej w Polsce. Końcowi Beneficjenci Programu będą mogli uzyskać dofinansowanie do 150 tysięcy zł na bardzo szeroki wachlarz działań w tym. m.in na szkolenia na temat smogu, odnawialnych źródeł energii oraz niskoemisyjnego transportu, ale także na poruszenie zagadnień najistotniejszych na terenie województwa zachodniopomorskiego – powiedział Paweł Mirowski zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

NFOŚiGW/Jakub Sadowski