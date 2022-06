Ekolodzy znani z Polski idą do sądu przeciwko projektom uniezależniającym od Rosji jak Baltic Pipe Alert

Associated Press podaje, że organizacje ekologiczne, wśród których wymienia ClientEarth działającą także w Polsce, sprzeciwiły się trzydziestu projektom Unii Europejskiej mającym zmniejszyć jej zależność od gazu z Rosji, jak polski gazociąg Baltic Pipe z Norwegii.

Ekolodzy mają skarżyć się, że przedsięwzięcia z listy Projektów Wspólnego Zainteresowania „otrzymały status VIP, a są szkodliwe dla klimatu, niezgodnie z zobowiązaniami prawnymi Komisji”. Ekolodzy przekonują, że te projekty ugruntują zależność od paliw kopalnych. Na liście znajdują się między innymi infrastruktura gazowa na Cyprze oraz gazociąg Baltic Pipe, które mogą liczyć na dofinansowanie unijne w ramach Funduszu Łącząc Europę w latach 2021-2027 szacowane na 5,8 mld euro.

Przeciwnicy wsparcia projektów gazowych krytykują także plan gazociągu EastMed, który mógłby doprowadzać gaz z Morza Śródziemnego ze złóż Cypru oraz Izraela na kontynent. – Ta lista to wejściówka VIP dla gazu kopalnego w Europie w czasie, gdy powinniśmy mówić o odchodzeniu od nego – powiedział Guillermo Ramo, prawnik ClientEarth cytowany przez AP. Ostrzega przed emisjami metanu z infrastruktury gazowej i przekonuje, że wsparcie takich projektów jest niezgodne ze zobowiązaniami prawnym porozumienia klimatycznego z Paryża. Ekolodzy mają skierować sprawę do sądu.

ClientEarth to organizacja prawników opowiadających się za ochroną przyrody, która posiada także filię w Polsce, gdzie protestuje głównie przeciwko energetyce węglowej.

Baltic Pipe oraz inne projektu pozwalające sprowadzić gaz nierosyjski pozwolą zmniejszyć zależność Europy od Rosji, która wykorzystuje kryzys energetyczny do celów polityki zagranicznej, ograniczając podaż gazu. Kraje europejskie nie są w stanie porzucić gazu od ręki, bo traktowały go jako paliwo przejściowe transformacji energetycznej. Służy on w Europie Zachodniej głównie uzupełnianiu nieregularnych dostaw energii ze źródeł odnawialnych.

Gazociąg Baltic Pipe ma rozpocząć pracę w październiku 2022 roku. Jest na finiszu budowy, odcinek morski został już ukończony.

Associated Press/Wojciech Jakóbik