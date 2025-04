Eksperci: Wpływ amerykańskich ceł na PKB Polski będzie niewielki

Wpływ amerykańskich ceł na polski PKB będzie niewielki – prognozują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według nich, w najgorszym scenariuszu, czyli w przypadku wystąpienia wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską PKB Polski spadłby o niewiele ponad 0,4 procent.

W środę podczas spotkania z dziennikarzami eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego Marek Wąsiński i Aleksandra Sojka zauważyli, że na tę chwilę jedynymi nałożonymi na UE cłami są te na stal i aluminium. Z kolei 3 kwietnia – zgodnie z zapowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa – wejść w życie mają cła na samochody, a maksymalnie do 3 maja – cła na części samochodowe.

Wąsiński zwrócił uwagę, że w tej chwili Polska odnotowuje nadwyżkę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. Oznacza to, że importujemy więcej produktów z USA niż eksportujemy. Polski eksport to głównie maszyny i urządzenia mechaniczne, a import – maszyny i urządzenia elektryczne.

Aleksandra Sojka wyjaśniła, że aby oszacować wpływ amerykańskich ceł na polską gospodarkę przejęto trzy scenariusze.

– Scenariusz pierwszy, który nazwałam metalowym, to jest to co mamy dzisiaj, czyli cła na stal i aluminium jeszcze bez sektora motoryzacyjnego – zaznaczyła. Drugi scenariusz obejmuje nałożenie ceł na sektor motoryzacyjny i podzielony jest na wersję, w którym pojawią się cła odwetowe, i wersję bez tych ceł. W ostatnim scenariuszu eksperci założyli, że USA wprowadza 25 procent cła na wszystkie unijne produkty. Ponownie jest on podzielony na dwie wersje, jedną z cłami odwetowymi, a drugą bez.

– Jeśli chodzi o wpływ na PKB Polski, to największy wpływ ma scenariusz ostrej wojny handlowej z odwetem – zaznaczyła analityczka PIE. Dodała, że scenariusze odwetowe zawsze „wpływają bardziej negatywnie”, choć ogólny wpływ ceł jest „niewielki”. W pierwszym scenariuszu PKB Polski miałoby się obniżyć o 0,11 procent w porównaniu do PKB bez wprowadzonych ceł. W drugim scenariuszu spadek miałby wynieść 0,12 procent, choć w przypadku ceł odwetowych – 0,15 procent. W ostatnim scenariuszu prognozuje się spadek PKB o 0,38 procent lub 0,43 procent w przypadku odwetu ze strony UE.

Sojka dodała, że w przypadku pierwszego i drugiego scenariusza eksport najbardziej spadłby w sektorze górnictwa i wydobycia (o 3-4 procent) „prawdopodobnie ze względu na wykorzystanie węgla koksującego w produkcji stali, na którą nałożono cła”. Z kolei w sektorze usług transportowych i motoryzacyjnym spadek wyniósłby 1,5 procent

– Natomiast gdyby doszło do wojny handlowej między UE a USA tutaj wpływ negatywny jest na każdy sektor, który braliśmy pod uwagę – podkreśliła. Najbardziej odczuje to sektor usług transportowych, produkcja komputerów, branża metali podstawowych oraz maszyn i urządzeń. Spadki wyniosłyby od 0,5 procent do 4 procent.

Działania USA mogą być mało skuteczne

W ocenie ekspertów PIE administracja USA wprowadzając cła kieruje się wieloma celami jednocześnie, co może skutkować tym, że działania te „mogą być mniej skuteczne i gorsze dla sytuacji gospodarczej zarówno w USA, jak i na świecie”. Zwrócili uwagę na trzy najważniejsze cele prezydenta Trumpa: redukcję deficytu handlowego, przekierowanie wpływów do budżetu z ceł oraz wzmocnienie pozycji negocjacyjnej USA wobec partnerów.

Według Wąsińskiego próba realizacji któregokolwiek z tych celów za pomocą ceł „wydaje się trudna”.

– Nie można trwale zredukować deficytu w handlu między USA a UE jedynie metodą podwyższania ceł, ponieważ deficyt handlowy USA wynika nie tylko z relacji handlowych – wyjaśnił. Dodał, że trudno także oczekiwać, aby cła zwiększyły wpływy budżetowe. Przypomniał, że w 2024 roku wpływ z ceł osiągnął 1,6 procent przychodów USA (77 miliardów dolarów) i 0,3 procent PKB.

– Nawet po nałożeniu dodatkowych ceł w wysokości 50 proc. na cały import USA, przychody budżetowe mogłyby sięgnąć 780 miliardów dolarów, co stanowiłoby tylko 16 procent przychodów budżetowych USA i mniej niż przekraczająca 1,8 bilionów dolarów dziura budżetowa – podkreślił ekspert.

PAP / Biznes Alert