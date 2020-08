Eksplozje w fabryce komponentów fotowoltaicznych w Chinach nie zwiększą kosztów mikroinstalacji Alert

Instalacja fotowoltaiczna na dachu Kolegium Episkopatu Polski. Fot. Columbus SA.

W drugiej połowie lipca doszło w Chinach do serii eksplozji w zakładzie produkcyjnym wytwórcy polikrystalicznego krzemu GCL-Poly. Część ekspertów sektora fotowoltaicznego przewiduje w związku z tym wzrost cen ogniw i modułów fotowoltaicznych.

Trudne zarządzanie łańcuchem dostaw

Michał Gondek, dyrektor pionu techniczno-inwestycyjnego w Columbus Energy, jednej z firm montujących mikroinstalacje w Polsce stwierdził, że w związku z eksplozją w Chinach rodzą się obawy, iż spodziewane wzrosty cen produktu i utrudnienia dostaw komponentów przełożą się na klientów końcowych. – Zarządzanie łańcuchem dostaw w branży fotowoltaiki w tym roku jest wyjątkowo trudne – podkreślił Michał Gondek.

W pierwszej połowie roku epidemia koronawirusa wymagała bardzo dynamicznego i elastycznego zarządzania łańcuchem dostaw, a aktualna sytuacja w chińskiej fabryce krzemu powoduje mocny niepokój w branży. – Nie przewidujemy też podniesienia cen naszych usług w związku ze skutkami eksplozji w chińskiej fabryce – zapewnia Michał Gondek.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że część firm przygotowała się już na utrudnienia w dostawach elementów do budowy fotowoltaiki. Dlatego też są one przygotowane na ewentualne problemy w dostawach po eksplozji fabryki w Chinach. Przedsiębiorstwa zabezpieczyły się na wypadek gwałtownych zmian rynkowych i dążyły do zweryfikowania łańcucha dostaw. Ich celem są długoterminowe kontrakty i elastyczna logistyka.

Columbus Energy/Bartłomiej Sawicki