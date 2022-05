Elektrociepłownia Lublin Wrotków i Politechnika Lubelska podpisały porozumienie o współpracy Alert

Brama Krakowska i Plac Łokietka w Lublinie. Źródło: Wikicommons

Elektrociepłownia i uczelnia będą współpracować przy realizacji projektu pn. „Technika akademickie jako departamenty promocji nauki w otoczeniu społeczno-biznesowym”.

Porozumienie podpisali 27 maja 2022 roku dyrektor PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków Paweł Okapa i Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater. Przesłankami do nawiązania współpracy były popularyzacja nauki poprzez utworzenie sieci klas o specjalistycznych profilach, takich jak inżynieria mechaniczna, elektronika i elektrotechnika oraz budownictwo i architektura a także dostosowanie programu nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy.

– Zależy nam na wspieraniu edukacji młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą z branżą energetyczną. Chcemy zapewnić im możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu procesu produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz zapoznania się z działaniami prowadzonymi w ramach transformacji sektora wytwarzania – podkreśla Paweł Okapa, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków. – Przed nami intensywny czas inwestycji w nowe technologie i infrastrukturę. W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę na budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej. Do końca 2023 roku planujemy wycofanie z eksploatacji kotłów węglowych, które zostaną zastąpione przez kotły gazowo-olejowe.

Współpraca stron ma obejmować m.in. umożliwienie najzdolniejszym uczniom odbywanie praktyk na terenie elektrociepłowni, realizację zajęć dla wychowanków szkół średnich czy wspieranie przedsięwzięć służących propagowaniu inicjatyw podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Pracownicy elektrociepłowni będą prowadzili prezentacje w ramach seminariów organizowanych przez uczelnię.

− Najwięcej korzyści ze współpracy czerpać będzie młodzież szkolna. Dla uczniów to niepowtarzalna okazja do pogłębienia wiedzy o doświadczenia akademickie i przemysłowe. W praktyce oznacza to, że wezmą oni udział w wybranych zajęciach oraz inicjatywach uczelnianych – mówi prof. Zbigniew Pater, Rektor Politechniki Lubelskiej. I dodaje: − Rozbudzanie aspiracji i zainteresowań młodzieży studiami technicznymi jest jednym z głównych celów Uczelni. Liczymy, że ci zdolni uczniowie będą kiedyś naszymi studentami.

Porozumienie zostało podpisane na czas określony do końca realizacji projektu, tj. do 31.11.2023 roku.

PGE Energia Ciepła/Michał Perzyński