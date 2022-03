Elektrociepłownia Rzeszów niebawem będzie gazowa Alert

Elektrociepłownia Rzeszów fot. PGE

Rzeszowska elektrociepłownia przekazała teren placu budowy generalnemu wykonawcy – konsorcjum firm Polimex Energetyka i Polimex Mostostal. Budowa ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2023 roku. Kotłownia będzie dysponować sześcioma kotłami o mocy 31 MWt każdy, które zastąpią obecnie pracujące cztery kotły węglowe WR-25 (rusztowe) oraz dwa WP-120 (pyłowe).

Budowa kotłowni gazowej zostanie zrealizowana na podstawie umowy podpisanej w sierpniu 2021 roku pomiędzy PGE Energia Ciepła a generalnym wykonawcą. Realizator, zgodnie z umową, zakończy prace związane z budową, montażem i uruchomieniem kotłowni gazowej w przyszłym roku. Do jego zadań, poza przygotowaniem projektu i budową kotłowni, należeć będzie jej rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz serwis gwarancyjny. Dzięki temu w 2023 roku z rzeszowskiej elektrociepłowni popłynie ciepło produkowane w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Będzie to miało znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza w mieście – informuje spółka w komunikacie.

– Budowa proekologicznej jednostki gazowej w Rzeszowie to bardzo ważna inwestycja. To właśnie źródła gazowe stają się realną alternatywą dla kotłów węglowych. Przekazanie terenu placu budowy wykonawcy oznacza, że projekt wkroczył w kolejny etap. Rzeszowska kotłownia gazowa zagwarantuje produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny środowisku – powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

Obecnie w rzeszowskiej elektrociepłowni paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła i energii elektrycznej jest w 80 procentach jest węgiel. Około 14 procent energii i ciepła udaje się uzyskać poprzez przetwarzanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Po zakończeniu budowy kotłowni gazowej Elektrociepłownia w Rzeszowie całkowicie zrezygnuje z wykorzystywania węgla jako paliwa. Nowe urządzenia zostaną zabudowane w sposób stacjonarny, w nowym budynku kotłowni gazowej na terenie elektrociepłowni. Całkowita moc cieplna kotłowni gazowej wyniesie min. 186 MWt. Kotłownia będzie wyposażona w urządzenia zapewniające wysoką sprawność przetwarzania energii paliwa w energię cieplną, przy zachowaniu wysokiej niezawodności i dyspozycyjności.

PGE Energia Ciepła jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 procent udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 677 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Polska Grupa Energetyczna/Mariusz Marszałkowski