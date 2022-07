Belgia chce powstrzymać zamknięcie elektrowni jądrowej Tihange 2 Alert

Beligjski rząd chce złagodzić krzysy energetyczny przed zimą, prosząc o wydłużenie życia jednej z elektrowni jądorwych. Zgodnie z planem, Tihange 2 ma zostać zamknięta w lutym 2023 roku.

Elektrownia jądrowa Tihange. Fot. Wikimedia Commons

Belgia chce utrzymać elektrownie Tihange 2

Premier Belgii Alexander De Croo, poprsił o wydłużenie działalności jednej z elektrowni jądowych. Według planów, obiekt Tihange 2 ma zostać wygaszany w lutym 2023 roku. Wtedy elektrownia ma zaprzestać produkcję energii, a proces zamykania ma potrwać do końca marca 2023 roku. Rząd prosi koncer o zmianę decyzje z obawy o utrzymanie ciągłości dostaw energii oraz wzrost cen.

Electrabel zaznaczyło, że nie będzie to możliwe ze względów prawnych oraz bezpieczeństwa. Eletrownia nie jest przystosowana do dalszego, długofalowego działania ze względów technicznych oraz nuklearnych. Electrabel jest belgijską filią francuskiego koncernu energetycznego Engie, do którego należy Tihange 2. Firma znzacza, że rozważy prośbę premiera Belgii i podkreśla, że istnieje możliwość rozwinięcia ich współpracy w przyszłości.

World Nuclear News/Maria Andrzejewska