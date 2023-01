Tauron chce miliard złotych od Rafako za fakap Jaworzna Alert

Tauron Wytwarzanie wezwał Rafako i Mostostal Warszawa do zapłaty 1,31 mld złotych kar umownych oraz odszkodowania za wady nowego bloku węglowego Elektrowni Jaworzno.

Budowa bloku 910 MW w Jaworznie | fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Komunikat Taurona głosi, że niepowodzenie mediacji przed Prokuratorią Generalną zmuszają tę firmę do stosowania zapisów kontraktowych o karach i odszkodowaniach. Według Taurona doszło do identyfikacji wad fizycznych nowego bloku Elektrowni Jaworzno, a Rafako nie przedstawiła planu naprawy. Ma zatem zapłacić karę za zwłokę w realizacji gwarancji.

Tauron podał, że wady projektowe pojawiły się w kilku istotnych układach technologicznych: zespołach młynowych, układzie odpirytowania, odżużlacza, instalacji transportu żużla oraz komory paleniskowej. – Zidentyfikowane wady projektowe mają wpływ na eksploatację, sprawność oraz ekonomikę pracy bloku. Na przykład błędy projektowe kotła powodują szlakowanie oraz tworzenie się spieków, co przekłada się na ograniczenie dyspozycyjności bloku. Wady układu młynowego prowadzą z kolei do dużej awaryjności układu odprowadzania pirytów, niewystarczającej wydajność młynów, co w konsekwencji skutkuje m.in. spadkiem dyspozycyjności zespołów młynowych oraz zwiększeniem liczby osób obsługujących młyn – podał Trajan Szuladziński, prezes Tauron Wytwarzanie cytowany w komunikacie.

Prezes Taurona zastrzega, że pozostaje otwarty na negocjacje z Rafako, ale nie mógł nie wystąpić o odszkodowanie oraz kary, bo mógłby wówczas działać na szkodę swej spółki.

Rafako i Mostostal Warszawa wybudowały nowy blok węglowy o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Szybko jednak zaczęła go trapić plaga usterek z koniecznością okresowego wyłączania z użytku.

Tauron/Wojciech Jakóbik