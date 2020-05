Orlen stawia na gaz w Ostrołęce. Czy ten projekt wesprze offshore? Alert

Teren budowy Bloku C Elektrowni Ostrołęka / fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Budowa Elektrowni Ostrołęka C w technologii gazowej byłaby istotnym krokiem w zrównoważonej transformacji energetycznej Polski – ocenił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na jednym z portali społecznościowych. Dodał, że strategia płockiego koncernu zakłada rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii.

Gaz a transformacja energetyczna

Daniel Obajtek napisał, że duża elastyczność niskoemisyjnych mocy gazowych sprawia, iż są one ważnym uzupełnieniem OZE. Elektrownia Ostrołęka C w technologii gazowej pozwoli na efektywne bilansowanie obu tych źródeł – powiedział. Zaznaczył, że byłby to również istotny krok w zrównoważonej transformacji energetycznej Polski.

Wcześniej PKN Orlen napisał na jednym z portali społecznościowym, że zrównoważona transformacja energetyczna to redukcja emisji, ale też stabilne dostawy energii w przystępnej cenie. – Wiele krajów europejskich rozwija energetykę gazową, pozwalającą łączyć te cele w drodze do budowy gospodarek zeroemisyjnych. Chcemy aktywnie włączać się w ten trend – podaje koncern.

Gaz a offshore

W ubiegłym tygodniu PKN Orlen argumentował, że przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, jednak energia ze źródeł odnawialnych wymaga bilansowania. – Dlatego chcemy rozwijać również niskoemisyjną energetykę gazową. Zrównoważona transformacja energetyczna to czyste, ale też stabilne źródła wytwarzania – podał koncern.

Decyzja o Ostrołęce się zbliża

W ubiegłym tygodniu PKN Orlen zadeklarował wstępną gotowość do zaangażowania się w budowę Elektrowni Ostrołęka C pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym. – Koncern stawia na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Spółka zapowiedziała, że finalną decyzję poprzedzą rozmowy ze spółkami Enea i Energa – właścicielami projektu. Dialog ma dotyczyć technologii, sposobu finansowania oraz harmonogramu.

Bartłomiej Sawicki