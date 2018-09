Akcjonariusze Energi zgadzają się na udział w rozbudowie Elektrowni Ostrołęka

Walne zgromadzenie Energi wyraziło kierunkową zgodę na przystąpienie wraz z Eneą do realizacji projektu Ostrołęka C, polegającego na przygotowaniu, budowie i eksploatacji bloku energetycznego o mocy brutto około 1000 MWe – poinformowała Energa w uchwałach po walnym.

Walne zgromadzenie Enei w tym samym celu zwołane jest na 24 września.

Podjęcie przez walne Energi i Enei uchwał wyrażających zgodę na przystąpienie do etapu budowy jest jednym z warunków głosowania przez wspólników Elektrowni Ostrołęka za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydanie NTP. Do wydania NTP, poza kierunkową zgodą na przystąpienie do etapu budowy, wymagane są zgody rad nadzorczych Energi i Enei.

12 lipca Elektrownia Ostrołęka, której udziałowcami są Energa i Enea, podpisała umowę z konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems, czyli generalnym wykonawcą nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym o mocy ok. 1000 MW.

Podpisanie tej umowy nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (NTP).

Planuje się, że projekt Ostrołęka C będzie brał udział w rynku mocy. Projekt przeszedł pomyślnie certyfikację ogólną. Jak poinformował wiceprezes Energi Jacek Kościelniak, nie otrzymano ze strony PSE żadnych uwag ani próśb o uzupełnienia.

Zgodnie z harmonogramem rynku mocy, certyfikacja do aukcji głównych potrwa od 5 września do 31 października 2018 r. Na 21 grudnia zaplanowano aukcję główną na okres dostaw od 2023 roku.

Polska Agencja Prasowa