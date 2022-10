Elektrownia Rybnik będzie bardziej elastyczna dzięki nowej inwestycji Alert

Elektrownia Rybnik, należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, podpisała umowę na budowę kotłowni rozruchowej. Inwestycja umożliwi zwiększenie elastyczności pracy zakładu poprzez szybkie uruchamianie bloków energetycznych w sytuacji ich całkowitego wyłączenia.

Elektrownia Rybnik. Fot. PGE GiEK

Głównymi elementami kotłowni rozruchowej będą dwie wytwornice pary. Ich instalacja obniży tzw. minimum techniczne konieczne do rozpoczęcia pracy zakładu w momencie, gdy bloki energetyczne są wyłączone. Zapewni to zwiększenie elastyczności elektrowni i umożliwi szybkie wznowienie produkcji w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię oraz ewentualnego blackoutu.

Wytwornice opalane będą olejem lekkim, a w późniejszym czasie gazem ziemnym. Wyposażone będą w układ automatycznej regulacji oraz automatycznego uruchomienia i wyłączenia, co umożliwi ich 24-godzinną pracę bez konieczności nadzoru.

– Bezpieczeństwo energetyczne kraju i zapewnienie ciągłości dostaw energii to dla nas priorytet – mówi Andrzej Legeżyński, prezes PGE GiEK – Jest to jeszcze istotniejsze w obecnej sytuacji gospodarczej. Dlatego inwestycja w rybnickiej elektrowni jest niezmiernie ważna z punktu widzenia zapotrzebowania rynku. Zapewni ona nie tylko ciągłość produkcji energii elektrycznej, ale także elastyczność całego procesu i możliwość szybkiego dostosowania się do aktualnej sytuacji.

Generalnym realizatorem inwestycji jest Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC. Głównym podwykonawcą robót budowlanych jest firma UNIBEP S.A., a dostawcą dwóch kotłów (wytwornic pary) Viessmann. Na obecnym etapie prac zamawiający, czyli Elektrownia Rybnik, uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, kontynuowana jest inwentaryzacja i prace projektowe, a także uzgadniane są szczegółowe rozwiązania techniczne z wykonawcą. Opracowywany jest również projekt budowalny w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

PGE GiEK/Michał Perzyński