MAEA wzmacnia działania na Ukrainie. Eksperci wizytują elektrownie jądrowe Alert

Po kolejnych zmasowanych atakach Rosji na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, specjaliści z MAEA przebywają w każdej elektrowni jądrowej w kraju.

Rafael Grossi / fot. Wikimedia Commons

Specjaliści MAEA pilnują bezpieczeństwa elektrowni jądrowych

Rosja konsekwentnie niszczyy infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Kolejne wystrzelone rakiety odcięły wszystkie elektrownie jądrowe od zewnętrznego zasilania. W efekcie użyto generatorów diesla, żeby zasilić obiekty. – Tej bezprecedensowej sytuacji nie można było sobie wyobrazić jeszcze kilka miesięcy temu. I to budzi wielki niepokój – skomentował dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

– Ukraina zwróciła się do MAEA o zapewnienie, podobnie jak w przypadku elektrowni jądrowej Zaporoże, wsparcia i pomocy na miejscu – w elektrowniach jądrowych w Równem, Chmielnickim, Południowoukraińskiej i Czarnobylu. To wsparcie się zaczęło. Musimy zrobić wszystko, aby zapobiec wypadkowi nuklearnemu we wszystkich ukraińskich elektrowniach jądrowych – poinformował dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

Eksperci MAEA znajdują się w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej od początku września, gdzie wspierają personel. Organizacja podaje, że efekty tego rozwiązania są już widoczne, przez wzmocnienie bezpieczeństwa jądrowego oraz bezpieczeństwa dla pracowników.

– Ale w czasie, gdy świat koncentruje się na niebezpiecznej sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, największej elektrowni jądrowej w Europie, nie powinniśmy zapominać o innych obiektach jądrowych w kraju – podkreślił Grossi. Jak podkreśla, takie sytuacje nie mogą się powtórzyć.

Rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy

Rosja kontynuuje niszczenie infrastruktury energetycznej Ukrainy, odcinając mieszkańców od prądu i ciepłej wody. Wczoraj tj. 24 listopada 2022 największe miasta, w tym Kijów oraz Lwów, zostały ponownie bez energii elektrycznej.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska