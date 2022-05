Embargo na ropę, czyli kolejny próg przed czołgami Putina. Spięcie Energetyka

Źródło: freepik

W dzisiejszym Spięciu poruszamy temat embarga na ropę z Rosji. Unia Europejska zapowiada, że odetnie się od kierunku wschodniego i podejmuje pierwsze działania, aby tak się stało.

– Embargo na ropę rosyjską będzie mocnym ciosem dla tamtejszej gospodarki. Wpłynie na budżet państwa rosyjskiego a także na prowadzenie operacji wojskowych, które kosztują miliardy dolarów miesięcznie – powiedział redaktor BiznesAlert.pl Mariusz Marszałkowski.

– Ceny na stacjach będą wyższe, ponieważ trzeba będzie znaleźć alternatywę dla dostaw z Rosji. Alternatywa będzie droższa, gdyż dojdą jeszcze koszty transportu i inne – zaznaczył.

– To nie mogą być sankcje, które się wprowadza tylko po to, aby były. Muszą one być rzeczywiste. Embargo na ropę jest jednym z punktów, które mają sprawić, że Rosja porzuci politykę agresji – dodał Mariusz Marszałkowski.

Opracował Jędrzej Stachura