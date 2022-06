Armada duchów Iranu pomaga Rosji omijać sankcje Zachodu Alert

Badacze organizacji United Against Nuclear Iran (UANI) oceniają, że firmy związane z Kremlem szmuglują już ropę rosyjską za pomocą floty tankowców irańskich działających na czarnym rynku zwanej armadą duchów.

Tankowiec. Fot. Wikimedia Commons

UANI apeluje o stworzenie zachodniej instytucji, czyli tak zwanych pogromców duchów, która pozwoliłaby zatrzymać dostawy ropy z pomocą do 123 tankowców ukrywających się pod fałszywą banderą lub fałszujących dane GPS, aby uniknąć sankcji za dostawy ropy z Rosji pomimo sankcji krajów anglosaskich. Ten proceder może mieć także znaczenie w obliczu embargo unijnego, które ma wejść do końca roku niepełne, ale obejmując cały handel morski ropą rosyjską.

UANI zdołała zidentyfikować co najmniej pięć tankowców irańskich dostarczających ropę z Rosji do Chin. Utrudnienie szmuglowania ropy z Rosji będzie miało znaczenie z punktu widzenia skuteczności sankcji, które miały uderzyć w przychody Rosjan ze sprzedaży tego paliwa odpowiedzialne za nawet jedną trzecią wpływów budżetowych. Iran jest objęty sankcjami zachodnimi i od lat śle ropę omijając je. Embargo na ropę rosyjską to kolejna odpowiedź na inwazję Kremla na Ukrainie.

Daily Mail/Wojciech Jakóbik