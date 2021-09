Enea może zastąpić węgiel gazem w Elektrowni Kozienice Alert

Kominy w Elektrowni Kozienice. Fot. BiznesAlert.pl

Prezes Enei Paweł Szczeszek zdradził na konferencji prasowej, że jego firma rozważa zamianę bloku węglowego na gazowy w Elektrowni Kozienice.

– Enea analizuje rozwiązania techniczne związane z repoweringiem bloku 200 MW w elektrowni Kozienice i zastąpienia go gazem ziemnym. Decyzje powinniśmy podjąć jak najszybciej – zapewnił Szczeszek dziennikarzy.

Elektrownia Kozienice to druga co do wielkości jednostka tego typu opalana węglem kamiennym. Nowy blok węglowy tej elektrowni został ukończony w 2017 roku. Jednakże zaostrzenie polityki klimatycznej skłania Eneę do szybszego rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii oraz zmniejszania zależności od węgla.

Prezes Enei zdradził w komentarzu dla BiznesAlert.pl, że jego firma rozważa dwa bloki gazowe po 1100 MW albo trzy po 700 MW. – Mamy podpisaną z Gaz-System umowę przyłączeniową na 2,12 GW, jest projektowane przyłącze o długości około 24 km z gazociągu budowanego z Gaz-System. Pierwsze podanie gazu jest planowane na 2025 rok z ewentualnym przesunięciem na rok 2026. Obecnie prowadzimy badania o tym, czy będziemy opierać repowering na trzech czy dwóch nowych turbinach gazowych – powiedział dziennikarzowi BiznesAlert.pl.

Wojciech Jakóbik/Mariusz Marszałkowski