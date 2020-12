Enea Nowa Energia będzie zarządzać segmentem OZE Alert

Enea Nowa Energia, do której zadań należy zarządzanie i rozwój projektami opartymi na odnawialnych źródłach energii (OZE), weszła w kolejny etap prac organizacyjnych. Do spółki zostały włączone aktywa rozwijane do tej pory w ramach Segmentu OZE w Enea Wytwarzanie.

Strategia OZE

– Proces organizacji spółki przebiega zgodnie z planem, który zaprezentowaliśmy w chwili ogłoszenia jej powstania. Spółka ma już wszystkie niezbędne aktywa, aby realizować strategię pozyskiwania kolejnych źródeł odnawialnej energii. Przed nami finisz prac organizacyjnych i początek aktywnej działalności – zaznacza Tomasz Siwak, prezes Enei Nowa Energia, wiceprezes Enei ds. handlowych.

– Będziemy aktywnym inwestorem na krajowym rynku, przez co zwiększymy udziały Enei w rynku tzw. zielonej energii. Mam nadzieję, że już wkrótce nasza spółka stanie się nie tylko liderem najnowocześniejszych technologii w obszarze OZE, ale także źródłem nowej energii dla Radomia i jego mieszkańców – powiedział prezes Tomasz Siwak.

Spółka podaje, że od teraz Enea Nowa Energia zarządza 26 instalacjami OZE, w skład których wchodzi ponad 20 elektrowni wodnych, a także farmy wiatrowe na terenie całej Polski.

Enea/Jędrzej Stachura