Enea Operator poprawia bezpieczeństwo energetyczne Zielonej Góry Alert

Enea Operator ukończyła kolejną inwestycję istotną dla bezpieczeństwa i rozwoju Zielonej Góry oraz okolic miasta. Spółka uruchomiła nową stację elektroenergetyczną GPZ Kisielin. Obiekt dopełnia szereg ważnych dla miasta inwestycji sieciowych wykonanych przez Eneę Operator.

Powstanie Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Kisielin to kolejna w ostatnich latach, bardzo ważna dla Zielonej Góry inwestycja. Po przebudowie i modernizacji kluczowych linii wysokich napięć 110 kV oraz pracach związanych ze zmianą konfiguracji sieci elektroenergetycznej we wschodniej części miasta, Enea Operator uruchomiła nową, wybudowaną od podstaw stację transformującą wysokie napięcie na średnie (110/15 kV). Powstanie nowych GPZ-ów jest skomplikowanym i bardzo ważnym dla rozwoju sieci procesem. Stacje tego typu są strategicznymi obiektami elektroenergetycznymi, których funkcjonowanie obliczone jest na dziesięciolecia.

– Od dawna widzieliśmy potrzebę budowy nowej stacji na wschód od Zielonej Góry. Bardzo się cieszę, że teraz możemy ogłosić jej oddanie do użytku. Ta stacja nie tylko poprawia bezpieczeństwa energetycznego Zielonej Góry, na przykład w kontekście ewentualnych anomalii pogodowych, ale daje również realne możliwość rozwoju dla miasta i okolic – powiedział Marek Rusakiewicz, prezes Enei Operator.

Rozbudowa sieci energetycznej daje nowe możliwości rozwoju gospodarczego regionu. To także wzrost jakości usług dystrybucji energii elektrycznej. Dzięki tej inwestycji będzie możliwe przyłączanie nowych klientów oraz zmniejszenie strat energii w sieci elektroenergetycznej. Budowa nowej stacji i przebudowa sieci kosztowała łącznie ok. 26 mln zł. Enea Operator w południowej części województwa lubuskiego corocznie na inwestycje przeznacza ok. 120 mln zł.

Enea Operator/Michał Perzyński