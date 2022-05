Enea zbuduje prototyp domowego magazynu energii elektrycznej Alert

Logo Enei. Fot. BiznesAlert.pl

Grupa Enea i firma Jenox Akumulatory, wytwarzająca blisko milion samochodowych baterii rocznie, podjęły współpracę przy projektach badawczo-rozwojowych w zakresie magazynowania energii. Ich celem jest opracowanie i stworzenie domowego magazynu energii na potrzeby prosumentów.

Enea podkreśla, że przydomowe banki energii elektrycznej u odbiorców przyłączonych do sieci energetycznej niskiego napięcia to naturalny kierunek rozwoju w czasie ożywionego wzrostu liczby i mocy mikroinstalacji prosumenckich.

– Rozwój projektów w zakresie magazynowania energii i świadczenie takich usług na zewnątrz stanowi jeden z kluczowych kierunków transformacji Grupy Enea zapisanych w naszej Strategii Rozwoju. Magazynowanie energii to innowacyjna technologia o dużym potencjale rozwojowym do zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego. Chcemy pomóc prosumentom w optymalnym wykorzystywaniu wytwarzanej przez nich energii elektrycznej – powiedział prezes Enei Paweł Majewski.

– Przydomowe magazyny energii umożliwią dalszy dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej i optymalne wykorzystanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dzięki magazynom prosumenci będą mogli maksymalizować zużycie energii na własne potrzeby, na miejscu w swoich domach. Liczymy, że dzięki projektowi powstanie prototyp magazynu, który będzie w przyszłości atrakcyjny dla klientów i stanie się częścią naszej oferty produktów multienergetycznych – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.

– Przy tak dynamicznym rozwoju OZE wyzwanie stanowi niepozyskanie energii, a tanie i efektywne jej zmagazynowanie. Mamy w tym doświadczenie. Jako wieloletni producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych nieustannie prowadzimy badania w zakresie rozwoju baterii, które sprostają zapotrzebowaniu na prąd współczesnej motoryzacji. W ostatnim czasie szczególny nacisk kładziemy na ewolucję akumulatorów do głębokich wyładowań i to właśnie te badania stanowią podstawę dla naszego wspólnego projektu. Przydomowy bank energii to nowe wyzwanie i musimy stworzyć do niego odpowiedni akumulator. Warto jednak zaznaczyć, że już teraz w fazie badań mamy pierwsze urządzenia, które z powodzeniem testujemy – mówi Marek Bajsert, prezes Jenox Akumulatory.

Enea zaznacza, że proces badawczy jest złożony, ale jego rezultaty będzie można zaobserwować już za kilkanaście miesięcy. Przewagą banków energii opartych na nowoczesnych akumulatorach kwasowo-ołowiowych może być fakt, że dobrze znane i od lat stosowane w motoryzacji baterie zbudowane są z surowców, które łatwo poddać recyklingowi. 98 procent składu akumulatora kwasowo-ołowiowego podlega recyklingowi. Potrzebne do produkcji akumulatora surowce są też łatwo dostępne – czytamy w komunikacie.

Grupa Enea prowadzi już badania nad prototypowymi magazynami energii elektrycznej. Testy pięciu takich instalacji, działających w oparciu o zróżnicowane technologie, prowadzone były w warunkach rzeczywistych w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy.

Enea/Jędrzej Stachura